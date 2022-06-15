Daha önce tehdit ettiği komşusunun köpeğini tüfekle öldürdü (2)

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, komşusu Emel Totan'ın sahiplendiği sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve silahla tehdit suçundan gözaltına alınan Süleyman Teksoy, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının silahla tehdit ve mala zarar vermek suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği Süleyman Teksoy, 'Silahla tehdit ve mala zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

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