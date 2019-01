Daha önce tepsisi çalınmıştı, şimdi kolunu kırdılar

Daha önce tepsisi çalınmıştı, şimdi kolunu kırdılarNedir bu 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin çektiğiKÖPRÜ-DER Başkanı Mete Güneşer: "Heykelimizin önce tepsisi çalındı sonrada kolları kırıldı"HATAY - Hatay 'da "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'nda bulunan ve daha önce tepsisi çalınan 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin bu defada kolları kırıldı.Meydana yerleştirildiği ilk haftada, tepsisinin çalınmasıyla gündeme gelen 'Künefe Çeviren Adam' yine saldırıya uğradı.Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilen 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin iki kolu da ortadan ikiye ayrıldı. Heykelin kırılan kolları çevredeki esnaf ve zabıta ekipleri tarafından geçici süreliğine yerine geri takıldı.Künefe çeviren adam heykelinin iyisiyle, kötüsüyle Hatay'ı simgelediğini ifade eden Köprübaşı Meydanı Esnafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mete Güneşer, heykele yapılanın Hatay'a zarar verdiğini söyledi.Vatandaşların biraz daha sakin ve duyarlı olması gerektiğini belirten Güneşer, "Şehrimizin simgesi olan bir heykel. Ne kadar kadersizmiş ki bir öncesinde tepsisi gitti şimdi de kollarına zarar verilmiş. Bunu yapanda bizim vatandaşlarımız, lütfen biraz daha saygılı, biraz daha sakin, biraz daha şu memleketimizi sever şekilde hareket edelim. Bakın bu memleketin sorunları zaten kendine yeter. Bir turizmimiz var, bu heykelde iyisiyle, kötüsüyle simge oluşturmuş bu şehre. Zarar vererek bu memlekete veya kendine nasıl bir hizmet etti bu şahıslar onu anlamakta zorlanıyorum. Şu hale getirmek için bir insanın nasıl bir psikolojide olması lazım. Lütfen bütün hemşerilerimize rica ediyoruz görenlere, yapanlara. Bu tür şeyleri ne yapalım, ne de izin verelim. Yetkililere de ricamız, lütfen herkesin yaptığı her şeyin sorumluluğunu almasını sağlayın" dedi.Esnaf Murat Daşdemir ise künefe çeviren adam heykelindeki kırıkların fotoğraf çekilmek için tepsi üzerine koyulan çocuklardan kaynaklı olduğunu söyledi. Daşdemir, "Burada geliyorlar çocuklarını oturtuyorlar, resim çekiliyorlar. 7-8 yaşındaki çocuğu dahi oturtuyorlar bu künefe sinisinin içine. Kırılacak haliyle, ister istemez kırılacak. Normal bir resim çekilin be kardeşim yani illaki bunun üzerine oturarak mı çekilmeniz lazım. Her gelen oturtuyor, Suriyelisi olsun, bizim vatandaşlardan olsun, çocuklarını künefe sinisinin üstüne oturtarak, karşıya gidip resmini çekiyorlar. Bu heykel kaldırmaz ağırlığı, taştan, alçıdan yapılmıştır, yazıktır, günahtır. Bak ne güzel başkanımız getirmiş dikmiş. Bizim memleketimizi, künefeyi temsil eden bir simgedir bu. Fakat işte insanlarımız bir resim çekmek için üzerine dahi çıkıyorlar, büyük adamlar bile bunun üzerine çıkıp oturuyor. Benim diyeceklerim bu abi, başka diyecek bir şeyim yok" dedi. Polis ve zabıta ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.