Daha sağlıklı bir çevre için derelerde temizlik sürüyor - Son Dakika

Manisa'nın dere yatakları gerek doğal gerekse de insan kaynaklı etkenler sebebiyle kirleniyor. Bu durum hem taşkın riskini ortaya çıkarıyor hem de yaz aylarında kötü koku oluşumuna sebep oluyor. MASKİ Genel Müdürlüğü bu durumun önüne geçmek adına aralıksız çalışıyor. Dereler periyodik olarak temizleniyor, çevrenin temiz kalması adına sürekli kontroller gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesinde yaklaşık 3 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile dere yatağı üzerinde biriken rüsubat uzaklaştırılarak suyun akışının sağlıklı olması sağlandı.

"Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun"

Mecidiye Mahalle Muhtarı Bülent Topal, "Yağışlı havalarda mahallemizden geçen derede taşkın meydana geliyor, vatandaşlarımıza sorun çıkartıyordu. MASKİ ekipleri yaklaşık 3 kilometrelik temizlik çalışması yaparak dere yatağını zararlı maddelerden arındırdı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir hizmet. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun" dedi.