"Daha sağlıklı bir hayat için sofralardan tuzlukları kaldırın" uyarısı - Son Dakika

"Daha sağlıklı bir hayat için sofralardan tuzlukları kaldırın" uyarısı

10.03.2021 09:43

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Şumnu, "Daha sağlıklı bir hayat için sofralardan tuzlukları kaldırın.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Şumnu, "Daha sağlıklı bir hayat için sofralardan tuzlukları kaldırın. Hemen her gıda, yapısında tuz içerir. Dolayısıyla yemeklere tuz eklemesek bile tuz tüketiyoruz. Tuzu sınırlandırarak inme, hipertansiyon, böbrek taşı gibi birçok hastalık riskini azaltabiliriz." ifadesini bulundu.

Medipol Mega'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Şumnu, 8-14 Mart Dünya Tuz Farkındalık Haftası ve 11 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle tuz tüketimine ilişkin uyarılarda bulundu.

Şumnu, günlük alınması gereken maksimum tuz miktarının 6 gram (sodyum olarak 2.4 gram) olması gerektiğini ifade ederek, Türkiye'de günlük tüketilen tuz miktarının ortalamanın çok üzerine çıkarak 18 grama yaklaştığını belirtti.

Diyetteki, tuzun azaltılmasının inme, hipertansiyon, böbrek taşı gibi birçok hastalığın riskini ciddi olarak azalttığına dikkati çeken Şumnu, "Daha sağlıklı bir hayat için sofralardan tuzlukları kaldırın. Hemen her gıda, yapısında tuz içerir. Dolayısıyla yemeklere tuz eklemesek bile tuz tüketiyoruz. Tuzu sınırlandırarak inme, hipertansiyon, böbrek taşı gibi birçok hastalık riskini azaltabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Şumnu, sık tüketilen gıdaların içerdikleri sodyum oranları hakkında, şunları kaydetti;

"Daha katı tuz diyeti yapmak zorunda olan hastalar için günlük sodyum tüketimi hesaplanabilir. Yumurta 20 mg, bir bardak süt 100 mg, 1 adet beyaz ekmek ve 100 gram beyaz peynir 500 mg, 100 gram zeytin 1400 mg ve 100 gram pastırma yaklaşık 2500 mg sodyum içeriyor. Fakat tuz ve sodyum miktarları birbiri ile karıştırılıyor. Bir gıdadaki tuz miktarı, o gıdanın içerdiği sodyum miktarının yaklaşık 2,5 katıdır. Bu farka dikkat edilmesi gerekiyor."

Sıfır tuzsuz diyetin pratikte çok mümkün olmadığını aktaran Şumnu, yemeklere tuz katılmasa ve masada tuzluk kullanılmasa bile, gıdaların içerisinde günlük ihtiyacı karşılayacak derecede tuz bulunduğunu kaydetti.

"İşlenmiş gıdalardan, ayrıca tuz deposu olan turşu gibi besinlerden uzak durun"

Şumnu, sofradan tuzlukları kaldırarak yemeklere ekstra tuz atılmaması gerektiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti;

"Günlük 6 gram ve altında tuz hedefini tutturmak için yemekleri pişirirken günlük toplam en fazla 1 tatlı kaşığı tuz atın, hazır gıdalardan ve konservelerden uzak durun ya da sodyum içeriğini kontrol ederek tuzu azaltılmışlardan seçin, fazla tuz yerine gıdaları karabiber, kırmızı biber, kekik gibi baharatlarla, salataları limon, sirke gibi sağlıklı soslarla tatlandırın. Salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş gıdalardan, ayrıca tuz deposu olan turşu gibi besinlerden uzak durun."???????

Hipertansiyon, Öğretim Üyesi, Üniversite, 14 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Daha sağlıklı bir hayat için sofralardan tuzlukları kaldırın' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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