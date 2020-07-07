Daha sağlıklı çevre için Kocasinan'da kanallar temizleniyor - Son Dakika

Daha sağlıklı çevre için Kocasinan'da kanallar temizleniyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm kanalları kapsamlı bir şekilde hem temizliyor hem de ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm kanalları kapsamlı bir şekilde hem temizliyor hem de ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Daha temiz çevre ve daha güzel bir Kocasinan için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha sağlıklı bir toplum için gösterdikleri titizliği ve gayreti daha da artırarak sürdüreceklerini söyledi.

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Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra kanalları rutin olarak temizliyor. Temizlik ekiplerimiz ve modern araçlarımızla yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz ve daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Zaman içerisinde yağmur suyu ızgaralarından giren, evlerden atılan ve taşkınların getirdiği katı atıklar kanallar içerisinde tortulaşarak kanalın kapasitesinin düşmesine neden oluyor. Bu kapsamda ekiplerimiz ve modern araçlarımızla yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ise ilçe genelinde tüm kanalları periyodik şekilde ilaçlayarak, dezenfekte çalışması yapıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor."

Kayserililere daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedeflediklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı görünümü ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için gayret sarf etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Daha sağlıklı çevre için Kocasinan'da kanallar temizleniyor - Son Dakika
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