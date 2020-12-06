Daha temiz bir Buca için bin yeni çöp konteyneri - Son Dakika

Daha temiz bir Buca için bin yeni çöp konteyneri

06.12.2020 10:11
Daha temiz bir Buca için bin yeni çöp konteyneri, System.String[]

Buca'nın tüm mahallelerinde hijyen seferberliği başlatan Buca Belediyesi, su ve koku geçirmeyen konteyner alımını tamamladı.

Buca'nın tüm mahallelerinde hijyen seferberliği başlatan Buca Belediyesi, su ve koku geçirmeyen konteyner alımını tamamladı. Alınan bin adet konteyner Buca'nın 47 mahallesinde belirlenen ihtiyaç noktalarına yerleştirilmeye başlandı.

Kentin çöp sorununu çözmek ve daha temiz bir çevre oluşturmak için çalışmalara hız veren Buca Belediyesi, su ve koku geçirmez özelliğe sahip toplam bin adet galvaniz yeni çöp konteynerinin alımını tamamladı. Kent genelinde ihtiyaç duyulan noktaları belirleyen ekipler, yeni konteynerleri 47 mahalleye yerleştirmeye başladı. İlk etapta 100'ün üzerinde konteyner yerleştirilirken kısa süre içinde bin adet konteynerin Buca sokaklarında konumlandırılması tamamlanmış olacak.

Buca genelinde 6 bin 350 adet konteyner

Buca Belediyesi, yeni eklenen bin adet çöp konteyneriyle birlikte 250 adet 3 bin litrelik yerüstü, 100 adet 5 bin litrelik yeraltı ve 6 bin adet galvaniz konteynerle ilçe genelindeki kapasitesini 6 bin 350 adet konteynere çıkardı. 47 mahallede 3 bin 657 sokak, 54 cadde, 2 bulvar ve 2 küme evlerinde çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, günde 350 ton evsel atık, 60 ton moloz olmak üzere 410 ton atık topluyor. - İZMİR

Daha temiz bir Buca için bin yeni çöp konteyneri
Daha temiz bir Buca için bin yeni çöp konteyneri

Buca Belediyesi, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Daha temiz bir Buca için bin yeni çöp konteyneri - Son Dakika


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