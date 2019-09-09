Son Dakika Haberleri: Daha temiz bir çevre için dere temizlikleri devam ediyor
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Daha temiz bir çevre için dere temizlikleri devam ediyor

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi'nde başlattığı dere temizlik çalışmasını tamamladı.

Daha temiz bir çevre için dere temizlikleri devam ediyor, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarıyla temiz bir çevre oluşumuna katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı olan Spil Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile hem taşkın tehlikesi ortadan kalktı hem de görüntü kirliliğine yol açan rüsubat uzaklaştırılarak suyun akışı daha sağlıklı hale getirilmiş oldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yunusemre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:42 Kaynak: Bültenler
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