Daha temiz bir çevre için dere temizlikleri devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarıyla temiz bir çevre oluşumuna katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı olan Spil Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile hem taşkın tehlikesi ortadan kalktı hem de görüntü kirliliğine yol açan rüsubat uzaklaştırılarak suyun akışı daha sağlıklı hale getirilmiş oldu.