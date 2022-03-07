Daha Temiz Bir Çevre İçin Dere Temizlikleri Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 'Daha temiz bir çevre daha sağlıklı bir Manisa' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizliklerini ara vermeden sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Atatürk mahallesinde 1 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile oluşabilecek taşkınlara karşı koruma altına alındı.

"Her hizmet önemlidir, teşekkür ediyorum"

Mahalle muhtarı Mesut İşbilen, "Mahallemizdeki dere yatağında zararlı maddelerin birikmesi kötü görüntü ve koku oluşumuna neden oluyordu. MASKİ ekipleri gerekli temizlik çalışmasını yaptılar. Çevremizin temiz olması kadar güzel bir şey yok. Her hizmet önemlidir. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.