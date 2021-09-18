"Daha temiz bir dünya için el ele veriyoruz" - Son Dakika

Sürdürülebilirlik ve doğa dostu odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken Boyner, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Green Heroes Türkiye ile Bağdat Cadde'sinde çöp toplama etkinliği düzenledi. 'Daha Temiz Bir Dünya İçin El Ele Veriyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören 'plogging' etkinliğine şirket çalışanlarının yanı sıra çevreye duyarlı kişiler de katıldı.

Kısa bir süre önce İsveç'te başlayıp tüm dünyaya yayılan 'plogging', çevreye duyarlı kişilerin açık havada koşu ya da yürüyüş yaparken yol üzerinde karşılarına çıkan çöpleri toplamaları ve yürüyüş, koşu sonunda topladıkları malzemeleri ayrıştırarak çöp ve geri dönüşüm kutularına atmaları esasına dayanıyor.

21 KİLO ÇÖP, 5 KİLO EVSEL ATIK, 2 KİLO DA PLASTİK KAPAK TOPLANDI

Boyner Cadde önünden start alan etkinliğe katılanlar bir yandan yürüyüş ya da koşu yaparken bir yandan da pet şişe, cam, plastik kapak, Kovid-19 dönemi nedeniyle yoğun olarak kullanılan ıslak mendil ve maske, izmarit gibi çeşitli atıkların yer aldığı toplam 21 kilo çöp topladı. Toplanan çöpler arasında izmarit atıklarının yoğunluğu dikkat çekti. Bunun dışında, 5 kilo evsel atık, 13 kilo geri dönüştürülebilir atık ve 2 kilo da plastik kapak toplandı.

Marka, iyi yaşama dair farkındalık yaratmaya ve küçük değişimlerle iyi bir yaşamın mümkün olduğuna dikkat çekerek sürdürülebilir bir dünya için hem çalışanları hem müşterileri hem de moda sektörünü harekete geçirmeyi hedeflediği proje ve etkinliklere hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.