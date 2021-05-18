Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor - Son Dakika

Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor

18.05.2021 13:16
Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için mesai mefhumu gözetmeksizin toplam 370 personel ve 128 modern araç ile mahalle mahalle temizleyerek, hijyenik ortam sunuyor.

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için mesai mefhumu gözetmeksizin toplam 370 personel ve 128 modern araç ile mahalle mahalle temizleyerek, hijyenik ortam sunuyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlikte ilçe belediye ölçeğinde Türkiye'nin en modern filosunu kurduklarını ve vatandaşlara temiz çevre sunduklarını söyledi.

Farklı ve modern araçlarla Kayserililere daha iyi ve daha kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Temizlik İmandandır' anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çekerek, "Hemşehrilerim, her şeyin en iyisine layıktır. Bu doğrultuda gecemizi, güdümüze katarak hizmet ediyoruz. Tam kapanmayı fırsata çevirdik ve esnafın yoğun olduğu bölgeleri temizledik ardından Kocasinan'ın dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimin hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha da temiz bulabilmeleri için her daim yanlarında ve hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Her gün bir mahallede temizlik çalışması gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra bahar çalışmaları kapsamında da cadde ve sokaklar başta olmak üzere, parklar, apartman ve sitelerin önü büyük bir titizlikle temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Arasözler, süpürgeler, kaldırım süpürme aracı, yol süpürme aracı, geri dönüşüm toplama aracı, kaldırım yıkama aracı, damperli kamyonlar, konteynır yıkama aracı, Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı, mobil yıkama araçları gibi toplam 128 temizlik aracı ve 370 personelle Kocasinan pırıl pırıl oluyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımların temizliği ile kalmayıp, boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri güzel bir görünüme kavuşturuyor. - KAYSERİ

Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor
Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor
Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor
Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor
Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor
Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor
Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Daha temiz bir Kocasinan için bahar temizliği devam ediyor - Son Dakika


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