Daha Temiz, Daha Güvenli ve Yüksek Performanslı Bir Roket Yakıtı Mümkün Mü?

Science Advences'ta yayınlanan bir araştırmaya göre günümüzde roket yakıtı olarak kullanılan hipergolik (hızlı tutuşan) yakıtlardan daha temiz ve daha sağlıklı bir roket yakıtı elde etmek mümkün. Yeni yakıt, geçirgen katı olarak bilinen metal organik yapılar (metal-organic frameworks, MOFs) sınıfındaki en sıcak maddelerden oluşuyor. Metal organik yapılar, metal iyon kümelerinden ve 'bağlayıcı' denilen organik moleküllerden oluşuyor. Bu maddeler kullanılarak basit bir kimyasal reaksiyonla 'tetikleme' işlemi gerçekleştirilip önceki yakıt ile aynı performansın elde edileceği düşünülüyor.Hipergolik yakıtlar uzun zamandır uydularda ve uzay istasyonlarında kullanılmakta. Bu yakıtlar bir oksitleyici yardımı ile (uzayda oksijen olmadığı için) anında ateşleme gerçekleştirebiliyor. Hipergolik yakıtlar, zehirli ve çok tehlikeli kararsız kimyasallar ile nitrojen ve hidrojen atomlarının birleşiminden oluşan hidrazin maddesini kullanıyor. Hidrazin temelli yakıtlar kanserojen maddeler içeriyor, bu yüzden de bu madde ile çalışan insanlar özel kıyafetler kullanıyor. Hava/uzay endüstirisi çalışmaları yüzünden her yıl 12.000 ton hidrazin yakıtı atmosfere yayılıyor.Sonuç olarak bu yeni yakıt, henüz laboratuvar ortamında araştırmaları devam eden bir çalışma ancak proje başarılı bir şekilde sonuçlanırsa gelecekte hipergolik yakıtlar sınıfında, hava/uzay endüstrisinde en çok kullanılacak yakıtlardan biri olabilir.