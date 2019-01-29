Daha Yaşanabilir Bir Samandağ İçin Geri Dönüşüm Şart!

Lastiklerin çevreye zarar vermemesi, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması ve geri dönüşümü amacıyla Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan oto lastik tamircilerinden ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde sürdürülen çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi doğrultusunda çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan oto lastik tamircilerinin biriktirmiş olduğu toplam 16.200 kg ömrünü tamamlamış lastikler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz ve LASDER ( Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi) ekipleri tarafından toplandı. Daha yeşil çevre, daha sağlıklı gelecek ve daha yaşanabilir bir Samandağ için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." İfadelerine yer verdi.