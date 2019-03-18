Son Dakika Haberleri: Daha Yaşanılır Bir Uşak İçin Çalışacağız"

Daha Yaşanılır Bir Uşak İçin Çalışacağız"

8 dakika önce

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, Cuma Pazarında esnafı ziyaret etti.

Daha Yaşanılır Bir Uşak İçin Çalışacağız
AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, Cuma Pazarında esnafı ziyaret etti.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cuma Pazarında vatandaşlarla sohbet eden Çakın, projelerini anlattı.

Kentin sorunlarını bildiklerini hep birlikte bu sorunların çözümü için çalışacaklarını söyleyen Çakın, "Hayallerimiz var ve bunları hayata geçirmek için iyi bir ekiple yola çıktık. Göreve geldiğimizde Mehmet Akif Ersoy, Sarayaltı ve Elmalıdere mahallerimizin daha yaşanabilir hale gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha yaşanılır bir Uşak için çalışacağız. İlimizin kuzey bölgesi olarak tabir ettiğimiz mahallelerimizin altyapı, sosyal donatı ve diğer belediye hizmetleri noktasındaki eksik kalan tüm kısımlarını tamamlayacağız. Bu bölgeye, bir yüzme havuzu kazandırmayı düşünüyoruz ve çocuklarımızın spora daha fazla ilgi duymaları için tesisler yapacağız." dedi.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Çakın'a AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ile teşkilat üyeleri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:15 Kaynak: AA

Politika
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