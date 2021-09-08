Daha yeni sahneye çıkmıştı! Aslan'ın genç yeteneği Barış Alper, ameliyat olacak

Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren ve taraftarın beğenisini toplayan Barış Alper Yılmaz'ın, Ümit milli takımın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edildiği ve ameliyata alındı ifade edildi.

Galatasaray, Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan açıklama: "Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı."