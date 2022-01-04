Daha yeşil bir Çayırova için 31 bin metrekarelik park

Ulaşım, altyapı ve diğer pek çok alandaki projelerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal yatırımlar ile vatandaşın hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesine üst düzey bir park daha kazandıracak. 7 Ocak Cuma günü ihalesi yapılacak Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı, 31 bin 400 metrekare büyüklüğü ile bölgenin adeta mini bir millet bahçesi olacak.

19 BİN 950 METREKARE YEŞİL ALAN

Doğu Batı yönünde Tuna Caddesi ile Hisar Sokak arasında Kuzey Güney yönünde ise Hayat ve Hasret sokakları arasında kalan yeşil alanda yapılacak olan park uygulaması bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek. Toplamda 31 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan parkın 19 bin 950 metrekaresi yeşil alan, 11 bin 450 metrekaresi sert zemin olarak planlandı.

2 BİN 100 METRE YÜRÜYÜŞ YOLU

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı yapım işi kapsamında hazırlanan projeye göre parkta vatandaşların sağlıklı ve keyifli zaman geçirebilmesi için birçok sosyal donatı ve mekan inşa edilecek. Proje dahilinde vatandaşların rahatça üzerinde yürüyüp koşabileceği, genişliği kimi yerde 2 metre kimi yerde 3,5 metre olan 2 bin 100 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılacak.

ÇOCUK ETKİNLİK ALANI, ÇOK AMAÇLI SPOR SAHASI

Hayata geçirilecek olan parkta yetişkin ve çocuklar için birçok alan oluşturulacak. Bu çerçevede 400 metrekare çocuk etkinlik alanı, 850 metrekare piknik alanı, 100 metrekare fitness spor alanı, 400 metrekare çok amaçlı spor sahası, 4 bin metrekare meydan ve oturma mekanları, 380 metrekare çocuk oyun alanı 110 metrekare kafe, mescit ve tuvalet olarak değerlendirilecek. Ayrıca proje kapsamında vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebileceği 71 araçlık otopark inşa edilecek.

7 OCAK'TA İHALE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yer tesliminden itibaren 240 takvim gününde yapılması hedeflenen Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı için 7 Ocak Cuma Günü saat 11.00'de e-tekliflerin açılacağı ihale gerçekleştirilecek. Bölgedeki atıl durumdaki yeşil alan üzerine yapılacak park için ihale Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecek.