"Daha Yeşil Bir Gaziantep" için uluslararası iş birliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "GIZ İyi Niyet Antlaşması Protokolü" kapsamında 250 bahçıvan yetiştirecek. 6 kurum temsilcisinin imza koyduğu antlaşmayla daha yeşil bir Gaziantep oluşturulması hedeflenecek.



Metropol şehri Gaziantep'te yeşil alanları genişletmek ve korumak amacıyla Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Internationaler Bund (IB), Alternatif Yaşam Derneği (AYDER), Darülaceze Vakfı ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanlığında "GIZ İyi Niyet Antlaşması Protokolü" imza töreninde bir araya geldi.



"İstihdama dayalı bir proje yapılacak"



İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Alman Federal Hükümeti'nin katkılarıyla 550 bin fidan diktiklerini belirterek, "Gaziantep'te 6 milyon avroluk proje tamamlandı. Bu fidanların içerisinde bir zeytin ormanı, bir lavanta ormanı oluşturuldu. Mayıs Ayı'nda Yavuzeli'nde mor bir orman görülmesi hedefleniyor. Havalimanından Gaziantep'e gelen yolda çevre ağaçlandırma çalışmasında sona yaklaşıldı. İstihdama dayalı bir proje yapılacak. Bu kapsamda 250 kişiyi bahçıvan olarak yetiştireceğiz. Antep'i çok daha keyifli ve yeşil bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. 'Yeşil Gaziantep' düsturuyla havası, suyu ve toprağıyla daha temiz, kişi başına düşen yeşil alanı fazla bir şehirle yeşili korumak amaçlı bize verdikleri desteklerden dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu proje hem çevreci hem de istihdam üreten bir proje. Burada herkes kazanacak. Devamlılığı ve sürdürülebilirliği kapsamında yoğun çalışıyoruz. Bütün paydaşlara ve ekibime teşekkür ediyoruz. 2020 yılına girerken çok temiz ve sağlıklı bir projeye imza atmış olacağız" diye konuştu.



Protokol, imza töreninin ardından günün anısına fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP