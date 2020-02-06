Daha yeşil bir Odunpazarı için çalışıyorlar - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.



Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç budama çalışmalarını yürütürken, bakımlarını yapmaya da devam ediyor. Ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümesi, dal ve yapraklarının oluşması ve kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden sağlıklı bir hale gelebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, Kasım - Nisan ayları arasında devam edecek.



Mevsimsel budama



Odunpazarı bölgesinde periyodik olarak yapılan tespitler ve vatandaş talepleri doğrultusunda belirlenen ve Odunpazarı Belediyesi sorumluluğunda bulunan ağaçlar ve parklardaki süs bitkileri sağlıklı ve uygun formda gelişimleri için budama ve bakım işlemine tabi tutuluyor. Budama çalışmalarının devam edeceğini söyleyen yetkililer, bu işlemlerin Nisan ayına kadar süreceğini belirtti.



Cami, hastane ve okul gibi kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ağaç budama taleplerini de karşılayan ekipler, budadıkları dalları da ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. - ESKİŞEHİR