Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi - Son Dakika

Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi

25.03.2021 18:12

Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi Şahinbey Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle Akbulut Mahallesi'ne çam fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle Akbulut Mahallesi'ne çam fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam eden Şahinbey Belediyesi, Akbulut Mahallesi'ne çam fidanı dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, MHP Şahinbey İlçe Başkanı İlker Kızıklı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Burak Çıldıran ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen programda öğrenciler Orman Haftası ile ilgili şiirler okudular.

"27 milyon fidanı toprakla buluşturmak istiyoruz"

Vali Davut Gül, yeşil alan miktarının artması gerektiğini belirterek "Gaziantep'te ağaçlandırma seferberliği var. Son 20 yılda Gaziantep'te dikilen fidan sayısı toplam fidan varlığının yüzde 50'si kadar. Buna rağmen Gaziantep'te daha fazla fidana ve yeşil alana ihtiyacımız var. Bununla ilgili olarak Antep Savunmasının 100'üncü yılından başlayarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kadar 27 milyon fidanı toprakla buluşturmak istiyoruz. Buna Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Karayolları Müdürlükleri de çeşitli çalışmalarla katkı sunuyorlar. Büyükşehir ve ilçe Belediyelerimizde bu tür etkinlikler yapıyorlar. Şahinbey Belediyemiz 10 yıl önce ağaçlandırma çalışmalarına başlamış ve bunu devam ettiriyor. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Daha yeşil bir Gaziantep için çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şu ana kadar 630 tane park yaparak yeşil alan miktarını arttırdıklarını belirterek, "Peygamber Efendimiz yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz buyuruyor. Bu nedenle ağaçlandırmak ve her tarafı yeşile bürümek çok önemli. Erozyon, yağmur, iklim ve çevre açısından ağaç dikimi çok önemli. Bu nedenle elimizden geldiği kadar her tarafı ağaçlandırmamız gerekiyor. 12 yıl önce ilk icraatlarımızdan birisi bu bölgeyi ağaçlandırmaktı. Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin karşısında 572 dönümlük bir arazi olduğunu ve bu alanın ormana dönüştürülmesinin güzel olacağını söylemişti. Bizde ilk meclisimizde bu kararı alarak 2010 yılında bu alanı ağaçlandırdık. Bunun dışında Mavikent Mahallesi'nde 600 dönüm alanı Orman Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde orman alanına çevirdik ve bu alana Çanakkale Orman'ı ismini vermiştik. Şahinbey İlçemizde ayrıca Burç ve Yamaçtepe Ormanımız bulunuyor. Yamaçtepe Ormanı içerisine gençler için kamp alanı ve Bilim Şahinbey alanı yaptık. Şuana kadar 630 tane parkın yapımını tamamladık ve ihtiyaç olan yerlere yapmaya devam ediyoruz. Biryandan da vatandaşlarımıza fidan dağıtımı yapıyoruz. Şuana kadar 3 milyon 600 bin'in üzerinde fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirdik. Amacımız Gaziantep'imizi ve Şahinbey'imizi daha yeşil bir hale dönüştürmek" dedi.

"Önemli çalışmalar yapılıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte daha yeşil bir Gaziantep için çalışacaklarını belirterek, "Gaziantep Valimiz önderliğinde daha yeşil bir Gaziantep için Orman Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Büyükşehir ve Şahinbey Belediyelerimizde önemli çalışmalara imza atarak fidan dikip, dağıtım yapıyorlar. Bakanlığımızda bu konuda yapılan çalışmalardan oldukça memnun ve bizlere yapılan toplantılarda memnuniyetlerini ilettiler. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi
Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi
Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi
Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi - Son Dakika


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