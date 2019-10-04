" Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" toplantı düzenlendi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, "Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" kampanyası konusunda toplantı düzenlendi.



Arguvan Kaymakamı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında uygulanacak olan, " Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirecekleri fidan dikme etkinliği için Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında toplantı gerçekleşti. Toplantıya, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, ilçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ilçe Emniyet Amiri Okan Gündüz ve daire müdürleri sivil toplum kuruluşları katıldı. İlçe Kaymakam Abdullah Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, ağaç dikerek ve ormanları koruyarak gelecek nesillere daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmanın önemine temas etti. Şahin, "Hepimizin en temel sorumluluklarımızdan biridir temiz hava. Yani oksijen ağaçlar vasıtasıyla üretilmektedir. Doğamıza sahip çıkmalıyız. Ağaç dikimine özen gösterelim. Dikilen ağaçları da koruyup orman yangınlarına karşı da daha dikkatli olmalıyız. 11 Kasım'da herkesi ağaç dikmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA