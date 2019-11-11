"Daha Yeşil Bir Türkiye" kampanyasına İnönü Üniversitesi de destek verdi.



Malatya İnönü Üniversite Kampüsü'nde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Doğar, Öğr. Gör. Hakan Çevrim, Ziraat Mühendisi Gökmen Yücel ve akademik personel ile öğrenciler katıldı. Değerlendirmelerde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Çevrim, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan fidan dikimi kampanyası dahilinde Türkiye genelinde 11 milyon ağaç dikimi hedefleniyor. Biz de İnönü Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme adına bin fidanı toprakla buluşturduk" dedi. Çevrim, "Fidan dikimi etkinliğine destek veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak ve akademik personeline, Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'ya, Dr. Öğr. Üyesi Yahya Doğar'a, Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ve Orman Mühendisi Basri Mutlu'ya, Ziraat Mühendisi Gökmen Yücel'e ve idari personel ile öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MALATYA