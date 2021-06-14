"Daha Yeşil, Daha Temiz, Engelsiz ve Planlı Bir İzmir İçin" - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni imar yönetmeliği yürürlüğe girdi. "Daha Temiz, Daha Yeşil ve Engelsiz bir İzmir" yaratmak için yeniden düzenlenen yönetmelikte önemli değişikliklere yer verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çatı ve zemin sularının değerlendirilmesini sağlayacak yağmur suyu hasadı, hava kirliliğini önleyecek ısıtma sistemleri, yeşil çatı, engellilere ve yaşlılara kolaylık sağlayacak asansör tesisi gibi düzenlemeler ile kentin ve kentlinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni imar yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlçe belediyeleri, meslek odaları ve yapı denetim kuruluşları birliğinin katkılarıyla ortak akılla şekillenen yeni imar yönetmeliğinde sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile kentin ve kentlinin yaşam kalitesini yükseltecek önemli değişikliklere yer verildi.

İzmir'e özel düzenlemeler

Yeni imar yönetmeliğinde ülke genelinde 2013 yılından bu yana imar planlı alanlardaki düzenleme ve uyulacak kuralları belirleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nden farklı, İzmir'e özel düzenlemeler getirildi. İzmir'de dirençli kent olmanın odağına ortak aklı ve yaşam hakkını koyduklarını, yeni imar yönetmeliğini de kentteki tüm paydaşların görüşünü alarak tesis ettiklerinin altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Katılımcı bir zeminde çağdaş ve yenilikçi bir anlayışla hazırladığımız, çevreci, sürdürülebilir ve engelli dostu yeni imar yönetmeliğimizin kentin refahını artıracağına inancım tam" dedi.

Yapı ruhsatı başvurularına düzen

Yeni imar yönetmeliğinde yapı ruhsatı alma aşamasında yaşanan sıkıntıların önüne geçildi. 30 ilçede yapı ruhsatı verme işleminin aynı şekilde yürütülmesini sağlamak için ruhsat alma sürecinde istenecek belgeler tanımlanarak belirlendi. Böylelikle farklı ilçelerde farklı uygulamaların önüne geçilerek, karışıklığın önlenmesi, işlemlerin hızlanması ve hizmette birliğin sağlanması hedefleniyor. Ruhsat aşamasında istenen ancak Bakanlık yönetmeliğinde tanımı bulunmayan Asansör Tescil Belgesi, Belediye Hizmet Alanı, Giriş Takı, İskele İzin Belgesi, İstinat Duvarı, Kanal Kotu Tutanağı, Süs Havuzu, Teknik Altyapı Alanları, Yeşil Çatı, Yol Kotu Tutanağı belgeleri yeni imar yönetmeliğinde yer buldu.

Kamuya açık alanlarda yapılacak tesislere Büyükşehir onayı

Büyükşehir Belediyesi yetki sınırlarında kamu kullanımına uygun yapılacak "ulaşım denetim noktaları, muhtarlık, taksi durağı, tahsilat ve satış üniteleri, terfi istasyonu, büfe, para çekme makinesi, anıtsal yapı, çeşme, havuz, tuvalet, mescit, taziye evi, kan merkezi, 112 acil ambulans istasyonu gibi sağlık birimleri, turizm, tanıtma, danışma ve benzeri sosyo kültürel amaçlı yapılara" Büyükşehir Belediyesi Encümen'i karar verecek. Eğer bu yapılar ilçe belediyeleri yetki sınırları dahilinde ise kent estetiği ve ulaşım açısından Büyükşehir Belediyesi'nin uygun görüşü alınacak, ardından ilçe belediyesi Encümen Kararı ile izin verilebilecek. Böylelikle hem izin aşamasında yetki karmaşasının önüne geçilecek hem de yurttaşların bu alanlara ulaşımını kolaylaştıracak planlamalar yapılabilecek.

Yaşlılara ve engellilere kolaylık

"Engelsiz bir İzmir" yaratma hedefiyle bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni imar yönetmeliği ile engelli ve yaşlı nüfusun yaşamını kolaylaştıracak bir düzenleme de getirdi. Buna göre 3 katlı binalarda sadece asansör yeri bırakmak yerine asansörün de yapılması zorunlu olacak.

Hava kirliliğini önlemek için

Sürdürebilir çevre için kentteki karbon salımını düşürme hedefiyle çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi hava kirliliğinin önüne geçecek örnek bir karar aldı. Buna göre yeni yapılacak binalarda jeotermal veya doğalgaz altyapısı varsa jeotermal veya doğalgaz ısıtma sistemi kurulması zorunlu hale geldi.

Daha yeşil bir İzmir için örnek uygulama

"Daha yeşil bir İzmir" için yeşil altyapı çalışmalarına ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni imar yönetmeliğinde kentin yeşil dokusunu artıracak önemli bir karara daha imza attı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde konut, konut ve ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor tesislerinin binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30 metrekaresine ağaç dikme zorunluluğu İzmir'de 15 metrekareye düşürüldü. Böylelikle ağaçlandırma sayısı iki kat artmış oldu. Eğer bina yeri ağaç dikimine uygun değilse belediyelerin uygun gördüğü alanlara ağaç dikimi yapılıyor.

Yeşil çatılar geliyor

Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak için doğa esaslı çözümlere ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni imar yönetmeliğinde kamu binaları dahil 60 bin metrekareyi aşan yapılarda "Yeşil Çatı" zorunluluğu getirdi. Ayrıca toplam inşaat alanı 30 bin metrekareden fazla olan binalarda teras çatı yapılmak isteniyorsa yeşil çatı sistemi uygulanacak.

Yağmursuyu hasadı yapılacak

Kuraklıkla mücadeleyi tarım, hayvancılık, su ve çevre yönetiminde öncelikli mesele olarak ele alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını korumak için önemli bir uygulamayı başlattı. Bin metrekarenin üzerindeki yapılarda bahçe sulama, oto yıkama gibi işlerde kullanmak üzere bir drenaj sistemi oluşturulacak. Çatı ve zemin yüzeyi sularının zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta/yağmursuyu tankında toplanması ve gerekmesi halinde arıtılarak yeniden kullanılması sağlanacak.

2019 yılında hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imar yönetmeliği, 16 Ekim 2020 tarihinde Belediye Meclisinde kabul edilerek, 21 Aralık 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletildi. Bakanlık onayının ardından 3 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.