“Daha yeşil ve güvenli bir kent oluşturmak istiyoruz”
1 saat önce
DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile devam eden seçim çalışmalarını paylaştı.
DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile devam eden seçim çalışmalarını paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:45
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