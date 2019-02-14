Son Dakika Haberleri: “Daha yeşil ve güvenli bir kent oluşturmak istiyoruz”

“Daha yeşil ve güvenli bir kent oluşturmak istiyoruz”

1 saat önce

DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile devam eden seçim çalışmalarını paylaştı.

“Daha yeşil ve güvenli bir kent oluşturmak istiyoruz”, System.String[]
DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile devam eden seçim çalışmalarını paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:45 

belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa, Ekonomi
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