“Daha yeşil ve güvenli bir kent oluşturmak istiyoruz”

DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile devam eden seçim çalışmalarını paylaştı.

DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile devam eden seçim çalışmalarını paylaştı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak