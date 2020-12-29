Dahi çocuklara özel yapay zeka içeren online eğitim geliştirildi - Son Dakika

Dahi çocuklara özel yapay zeka içeren online eğitim geliştirildi

29.12.2020 11:35
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Türkiye'de sayıları üç milyonu bulan üstün ve parlak zekalı öğrencilere özel online yapay zeka içerikli eğitim geliştirildi.

Türkiye'de sayıları üç milyonu bulan üstün ve parlak zekalı öğrencilere özel online yapay zeka içerikli eğitim geliştirildi. Eğitime ülkenin her yerinden ailelerin ulaşabilmesi için online bir sistem kuruldu.

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Dr. Ayşe Cilacı Tombuş ve Dr. Önder Tombuş, tarafından kurulan Bisatek, Türkiye'de sayıları üç milyonu bulan üstün ve parlak zekalı öğrencilere online eğitim veriyor.

TÜBİTAK teknoloji desteği alan ve Teknopark İstanbul'da yer alan Bisatek'in kurucusu Dr. Ayşe Cilacı Tombuş, "İstatistiklere göre toplumun yüzde 2'si üstün zekalı, yüzde 15'i parlak zekalı bireylerden oluşmakta. Türkiye'de bu sayı yaklaşık üç milyon öğrenciyi kapsıyor. Ancak ülkemizde bu insan kaynağının çok küçük bir kısmı ilave eğitim alabilmekte. Bu konuda tüm programlardaki içerik yeni kurulmaya başlanan özel kurslar ve destek odaları dahil olmak üzere dünya standartlarının çok gerisinde. Biz kendi çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığımız araştırmalarda bu konudaki eksikliği görüp çalışmalara başladık" diye konuştu.

Türkiye'de üstün ve parlak zekalı çocukların eğitimi için yetişmiş uzmanların ve üretilen içeriklerin çok kısıtlı olduğuna dikkat çeken Tombuş, "81 ilde devletin ücretsiz hizmetinin Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) olduğunu ancak bu merkezlerden sadece 63 bin öğrencinin yararlanabiliyor. Okullarda da destek eğitim odası açılması ve bu çocuklara özel eğitim verilmesinin zorunlu olmasına karşın kapasite kısıtları, üstün zekalı çocukların eğitimi konusunda uzmanlaşmış öğretmen ve malzeme sıkıntıları bulunuyor. Geriye özel kurslar ve yurtdışı online eğitimler kalıyor. Özel kurslar çok pahalı ve verilen eğitimin müfredatı MEB'e bağlı olmadığı için kalite ve yeterlilik açısından soru işaretleri taşıyor. Yurtdışı online içerikler ise İngilizce olduğu için çocuklar yanlarında ebeveyn olmadan faydalanamıyor. İşte biz üç milyon öğrenci için farklı bir alternatif sunma fikriyle yola çıktık" dedi.

Dr. Ayşe Cilacı Tombuş, yapay zekadan nasıl yararlandıklarını şöyle anlattı:

"Teknopark İstanbul'da devam ettiğimiz yeni projemizde sanal öğretmen adını verdiğimiz yapay zeka tabanlı, eğitimi her öğrenciye özel olarak uyarlamaya destek verecek bir yazılım modülü geliştiriyoruz. Sanal öğretmen gerçek öğretmenin öğrenciyi birebir takip ederken kullanabileceği verileri analiz eden ve öğretmene daha hızlı ve veriye dayalı aksiyon alabilmesi için yardımcı olan bir sistem. Menüleri ve içeriği farklılaştırırken önceden öğretmenin belirlediği kurallara göre sistemi kişiye özel hale getirmek mümkün olduğu gibi sistemdeki verileri analiz ederek öğrencinin ilgisinin ve yeteneğinin olduğu alanda da farklı yönlendirmeler yapmak, eksik ve/veya yanlış öğrenme noktalarını tespit edip gidermek mümkün"

Web üzerinde her yaş grubun beceri, yetenek ve ilgi alanına göre farklı yollar ve tercihler doğrultusunda şekillenecek kişiselleştirilmiş eğitimler verdiklerini söyleyen Tombuş sözlerine şöyle devam etti:

"Kişisel rehberlik ve monitörlük alınabildiği, aynı zamanda katılımcıların birbiriyle etkileşimli olarak iletişimde bulunduğu, ihtiyaç ve imkanlarını buluşturduğu bir platformun tasarlandı. Öğrenciler Türkiye'nin her yerinden zenginleştirilmiş Türkçe içeriklere kolayca erişebilirler. Zihinsel becerilerini geliştirecek egzersizlerle hafıza, dikkat, odaklanma, analitik düşünme, görsel zeka gelişimlerini hızlandırabilirler. Kişiye özel eğitim içerikleriyle kendi potansiyellerini keşfedebilirler. Sistemde düşünme becerileri, STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik), kodlama, mühendislik, finansal okuryazarlık için tamamı Türkçe ve özgün bir biçimde zenginleştirilmiş ders içerikleri var. Ayrıca anne ve babalar da çocuklarının performansını günlük olarak takip edebilirler"

Devam eden ikinci önemli projelerinin ise "Üstün zekalı çocuklar için eğitsel veri madenciliğiyle öğrenme optimizasyonu aracı" olduğunu belirten Tombuş, "Yapay zeka tabanlı bir modül üzerinden eğitim menüleri ve içeriğinde de yine kişiselleştirme imkanı sunuyor. Bu eğitim için MEB müfredatı dışındaki farklı alanlarda çocukların ilgi ve yeteneklerine hitap edecek eğitim içerikleri geliştirildi. Ayrıca ileri düzeyde öğrenciler için ilgi duyduğu alanlarda birebir akademisyen desteği alması ve projelere katılmaları sağlanıyor" dedi.


Dahi çocuklara özel yapay zeka içeren online eğitim geliştirildi

Maltepe Üniversitesi, Yapay Zeka, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dahi çocuklara özel yapay zeka içeren online eğitim geliştirildi - Son Dakika


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