Dahi yönetmen "Aporia: kıyamet deneyi" ile geliyor

Türkiye, Azerbaycan ve Amerika' da vizyona girecek olan film, trajik ve korkunç olayları konu alarak izleyiciyi çok şaşırtacağa benziyor. Korku, aksiyon, gerilim ve aşk gibi konuları senaryosunda ustaca bir araya getiren "Aporia: Kıyamet Deneyi" filmi, yapılan bir deney sonucu ortaya çıkan korkunç ve gerilim dolu olaylar silsilesini ustaca işliyor. Film, muhteşem görsel efektler ve dudak uçuklatan sahneleri sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

Başrollerinde Aysel Yusubova, Parviz Ismayilov, Mubariz Samedov, Rahim Gojayev, Lala Mammad ve Taleh Urfonsoy' un yer aldığı "Aporia:Kıyamet Deneyi" filminin yapımcılığınıDFGH, Can Medya ve Sultansoy üstlendi.

12 Temmuz'da Türkiye sinemalarında yer alacak olan yapım,Amerika' da Eylül ayında Azerbaycan'da ise Ekim – Kasım aylarında gösterime girmeyi planlıyor.