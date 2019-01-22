Son Dakika Haberleri: Dahilde işleme izinlerine ek süre

Dahilde işleme izinlerine ek süre

24 dakika önce

Daha önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerine, 3 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge ya da iznin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Dahilde işleme izinlerine ek süre, System.String[]
Daha önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerine, 3 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge ya da iznin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:50 

Ekonomi
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