Dahilde işleme izinlerine ek süre
24 dakika önce
Daha önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerine, 3 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge ya da iznin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.
Daha önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerine, 3 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge ya da iznin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:50
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