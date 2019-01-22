Dahilde işleme izinlerine ek süre

Daha önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerine, 3 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge ya da iznin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Daha önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerine, 3 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge ya da iznin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

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