Dahiliye uzmanı Ali Murat Uludoğan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Dağlı paylaşımında, "Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor Ali Murat Uludoğan, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

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