DAHİLİYE UZMANLARI '1'İNCİ DOĞU DAHİLİYE KONGRESİ'NDE BULUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

DAHİLİYE UZMANLARI '1'İNCİ DOĞU DAHİLİYE KONGRESİ'NDE BULUŞTU

08.10.2022 12:11

GÜNEYDOĞU İç Hastalıkları Derneği ve Dahiliye Uzmanları Derneği tarafından Diyarbakır'da 1'incisi düzenlenen 'Doğu Dahiliye Kongresi' başladı.

GÜNEYDOĞU İç Hastalıkları Derneği ve Dahiliye Uzmanları Derneği tarafından Diyarbakır'da 1'incisi düzenlenen 'Doğu Dahiliye Kongresi' başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzmanların bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaştığı kongre, yarın sona erecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dahiliye alanında hizmet veren doktorların branşlarında daha verimli olmaları ve tecrübelerini paylaşmaları amacıyla Diyarbakır'da ilk kez düzenlenen 'Doğu Dahiliye Kongresi' başladı. Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği ve Dahiliye Uzmanları Derneği'nin organizasyonundaki kongreye, Türkiye'nin dört bir yanından akademisyenler ve uzmanlar katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği ve Kongre Başkanı Doç. Dr. İhsan Solmaz, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena'nın da yer aldığı kongre, yarın sona erecek. Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Eşref Araç, amaçlarının, dahiliye uzmanlarını bir araya getirerek sorunları konuşabilmek ve Diyarbakır'ı tanıtmak olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti Bölgemizde başta Diyarbakır olmak üzere haberler, hep olumsuz haberler olarak geldi. Biz Diyarbakır'ın bu makus talihini bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle yenmeyi ve bunu değiştirmeyi düşünüyoruz. Hepimizin bildiği gibi Diyarbakır tarihi, akademik ve kültürel olarak da kadim ve büyük bir şehir. Bazı olumsuz haberlerden dolayı bunlar görmezden gelindi. Ali Emiri, Ziya Gökalp, El-Cezeri ve Gazi Yaşargil gibi isimler bilim insanlarımız, beyin cerrahlarımız Diyarbakır'dan çıkmıştır ancak son dönemde bunları göremedik. Burada birinci amacımız, ülkemizde yaklaşık 10 bin dahiliye uzmanımız birbirleriyle iletişimleri olmayan bir gruptu. Bizler hem bu uzmanları buraya getirmek hem de özelde de Diyarbakır başta olmak üzere Siirt, Batman, Bingöl ve Mardin'deki dahiliye uzmanlarını bir araya getirerek sorunlarımızı konuşabilmek, birbirimize hastaları paslaşabilmek amacıyla Güneydoğu İç Hastalıları Derneği'ni kurduk. Bu derneğin ilk kongresi burada oldu. Muhtemelen sonraki kongreyi de burada yapacağız ama ondan sonraki kongreleri çevre illerde yapacağız. Bu kongreyi her ne kadar 'Doğu Kongresi' diye adlandırmış olsak da Türkiye çapında çok önemli hocalarımızın Samsun'dan, Kayseri'den, İstanbul'dan, Ankara'dan ve Kıbrıs'tan, dört bir yandaki bu işin uzmanı olan profesörlerimiz doçentlerimiz burada. Onlarla hem bilgi paylaşımı yapmak hem de bu konuları konuşup Diyarbakır'ı da tanıtmak amacıyla burada toplandık. (DHA)

YORUMLAR
500
Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda başladı Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda başladı Oğuz Kaan Salıcı: 'Chp, Başını Örtenin de Başını Açanın da Başı Açık Olanın da Teminatıdır' Oğuz Kaan Salıcı: 'Chp, Başını Örtenin de Başını Açanın da Başı Açık Olanın da Teminatıdır' Dünya Kaykay İniş Şampiyonası ve Hız Kızağı Yarışması başladı Dünya Kaykay İniş Şampiyonası ve Hız Kızağı Yarışması başladı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DAHİLİYE UZMANLARI '1'İNCİ DOĞU DAHİLİYE KONGRESİ'NDE BULUŞTU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:58 Zonguldak'ta cami cemaatine hakaretler savuran kadın gözaltına alındı
13:54 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı
13:48 Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var?
13:48 Bahçeli'den erken seçim iddialarına net cevap: Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır
13:30 İzmir'de kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan sapık yakalandı! Sapığın cinsel tacizden suç kaydı olduğu ortaya çıktı
13:27 Murat Yıldırım-Iman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
13:25 "AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı
13:02 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in
12:27 Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu
12:08 Nevşehir'de kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 15:19:51. #1.12#
SON DAKİKA: DAHİLİYE UZMANLARI '1'İNCİ DOĞU DAHİLİYE KONGRESİ'NDE BULUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement