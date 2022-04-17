DAİB Başkanı Tanrıver güven tazeledi - Son Dakika

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Olağan Seçimli Genel Kurulunda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 455 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

DAİB Genel Sekreterlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda, 17 ilden delegelerin katılımıyla, "2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan toplantıda, başkanlık divanı seçimi yapıldı, 2021 yönetim kurulu çalışma raporu okundu, 2021 bilanço ve gelir gider hesapları ile 2022 bütçe ve iş programı görüşülerek oylandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin mevcut durumdan alınan veriyle gelecekte daha iyi neyin ve kiminle yapılacağının işareti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçmiş yıllardaki ihracatıyla ilgili konuşan Ban, "2002'de ihracat 25 milyar dolar seviyesinde iken 2022'de 200 milyar doların üzerine çıktı. Bunu AK Parti iktidarı ile yaptık ama bunun en önemli mimarları ihracata gönül koymuş olan sizlersiniz. Eğer sizler bizim ortaya koymuş olduğumuz hedeflere inanmış olmasaydınız bu hedefleri gerçekleştiremeyecektik. Bu anlamda katkınız ülkemiz için her şeyden çok daha önemli." diye konuştu.

Ban, hükümet olarak daha çok işler yapmaya çalışacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın cumhurbaşkanımızın ısrarla belirttiği gibi üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomik anlayışımızla inşallah önümüzdeki dönemlerde ihracat rakamlarımızı 500 milyar dolar ve üzerine çıkarma noktasında çabalarımız var. Çok şey yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Sizler hayal edeceksiniz ve çalışacaksınız, bizler de bu alanda sizin her alanda çalışmanızda finansmandan kanuni düzenlemeye varıncaya kadar her alanda neye ihtiyacınız varsa yanınızda olmaya ve ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz."

Mevcut başkan Ethem Tanrıver ile başkan adayı Osman Bahar'ın da konuşma yaptığı genel kurulda, delegeler sandık başına giderek oy kullandı.

Yaklaşık 7 saat süren seçim sonucunda, 319 oy alan Bahar'a karşı 455 oy alan Tanrıver yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimle ilgili değerlendirmede bulunan Tanrıver, 1937'de kurulan Türkiye'nin ilk ihracatçı birliğinde başkanlık yapmanın gururu ve sorumluluğunu yaşadığını bildirdi.

Kendilerine güvenerek 4 yıl önce bu görevin verildiğini hatırlatan Tanrıver, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz sözleri tutmanın haklı gururu ile karşınızdayız, çünkü ben değil biz ruhuyla çalıştık. 2018'de başladığımız görevimize yeni dönemde de devam edeceğiz. Seçimlerde kimse kaybetmeyecek, DAİB ailesi olarak hepimiz kazanacağız. Bizler ekip olarak makamı küçültecek, hizmeti büyüteceğiz. Genel kurulumuza teşrif eden tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum."