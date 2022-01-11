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DAİB bu yıl 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika

DAİB bu yıl 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

11.01.2022 13:47

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2022 yılında 3 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2022 yılında 3 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Tanrıver, Birliğin yeni hizmet binasında düzenlenen "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ethem Tanrıver, burada yaptığı konuşmada, 2021 yılının dünya ekonomisinin ve ticaretinin kısmen normalleştiği bir yıl olduğunu belirterek, geçen yıl dünya mal ihracatının yüzde 13 arttığını aktardı.

Türkiye'nin ihracatta 2021 yılını rekorla kapattığını anımsatan Tanrıver, "DAİB olarak ihracat anlamında 2021 çok verimli geçti. 2020 yılında salgına rağmen yüzde 12 artışla 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 23 artışla 2 milyar 542 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz 2018 yılında 1 milyar 778 milyon dolar olan ihracatımızı bugün itibarıyla yüzde 43 artırdık." diye konuştu.

Tanrıver, 2021'de 2 bin 667 üye ile 187 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

"Firmalara 2021'de toplam 40 milyon lira ihracat desteği sağladık"

Birliğe 367 firmanın yeni üye olduğuna dikkati çeken Tanrıver, şöyle devam etti:

"Geçen yılki faaliyetlerimizde çevrim içi olarak bini aşkın firmamızın katıldığı 20'yi aşın seminer ve eğitim gerçekleştirdik. Üye ihracatçı firmalarımıza 2021 yılında toplam 40 milyon lira ihracat desteği sağladık. İhracat açısından hangi ülkeye hangi ürün gönderilebilir çok önemli. Ülke-sektör araştırma raporlarını hazırlıyoruz. Firmaların ihracatla ilgili tüm sorun ve ihtiyaçlarına ücretsiz hizmet sunuyoruz. Pandemi döneminde ara verdiğimiz yurt dışı sektörel ticaret heyetlerine ve fuar katılımlarına başlıyoruz. Genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

Tanrıver, ihracatçılara daha iyi hizmet sunmak ve Erzurum'a katkı sağlamak için DAİB'in yeni hizmet binasını faaliyete geçirdiklerini ifade ederek, bu yıl 3 milyar dolar ihracat hedeflediklerini kaydetti

DAİB bu yıl 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
DAİB bu yıl 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
DAİB bu yıl 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

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İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DAİB bu yıl 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika
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