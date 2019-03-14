Son Dakika Haberleri: Daib'den Bilimsel Projelere Kaynak Sözü

Daib'den Bilimsel Projelere Kaynak Sözü

15 dakika önce

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Kamil Polat, "Akademisyenlerin, üretimin ve verimin arttırılması, hastalıklarla mücadele alanlarındaki bilimsel çalışmalarına kaynak sağlamaya hazırız." dedi.

Daib'den Bilimsel Projelere Kaynak Sözü, System.String[]
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Kamil Polat, "Akademisyenlerin, üretimin ve verimin arttırılması, hastalıklarla mücadele alanlarındaki bilimsel çalışmalarına kaynak sağlamaya hazırız." dedi.

Atatürk Üniversitesinden (ATAÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, DAİB Başkan Yardımcısı Kamil Polat, beraberindeki heyetle ATAÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Polat, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitenin Erzurum ve bölge için önemli olduğunu belirterek, üniversitenin şehrin kalkınmasına etki edip sosyo-ekonomik gelişmesine fayda sağladığını ifade etti.

DAİB olarak ar-ge faaliyetlerine kaynak aktarabilme potansiyeline sahip olduklarını vurgulayan Polat, "Akademisyenlerin, üretimin ve verimin arttırılması, hastalıklarla mücadele alanlarındaki bilimsel çalışmalarına kaynak sağlamaya hazırız. Bu tür projelere kaynak ayırma noktasında hiç bir engelimiz yok." diye konuştu.

Çomaklı ise dış ticaret alanında oluşturulması planlanan yeni bir eğitim modeli üzerinde çalıştıklarını ve pazardan haberdar olma adına küresel anlamda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Araştırma ve uygulama anlamındaki tüm iş birliklerine açık olduklarına işaret eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin bir ayağı araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bir ayağı da öğrencilerimizin eğitimidir. Araştıran, uygulayan ve bunu toplum yararına kullanan akademisyenlerimizle her zaman iş birliklerine açığız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:57 Kaynak: AA

Çomaklı, Güncel
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