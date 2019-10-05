DAİB ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Iğdır'da en çok ihracat yapan 25 iş adamını ödüllendirdi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentin Türkiye'nin en doğusunda üç ülkeye sınır olduğunu hatırlatarak, "Güneşi ilk selamlayan şehrin sakinleri olarak biz de daha fazla üretip daha fazla çalışarak ihracat rakamlarımızı yukarıya taşımayı hedeflemeliyiz. Bu manada inşallah ülkemizi 21. yüzyılda, aziz Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaya hep birlikte çalışarak gayret göstereceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

"Hedef, 2 milyar dolar ihracat"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver de birlik bünyesinde 5 bin üyenin aktif ihracat yaptığını söyledi.

2020'de ihracatta 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Tanrıver, şöyle konuştu:

"Geçen yıl birliğimizin ihracatı 1 milyar 800 milyon dolardı, inşallah bu seneki hedefimiz 2 milyar doların üzerine çıkacaktır. Bölge illerimizin kalkınması açısından ihracatın çok önemli bir yeri var. Özellikle imalat olmadan ihracat olamaz. Artık üretirsek, başarabilirsek ihracat yapabiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde 400 kilometre kare çerçevesinde 5 tane ülkeye sınır 7 tane sınır kapısı olan bir birlik gerçekten yoktur. Biz bunun faydasını görmek için uğraşıyoruz."

Daha sonra, birliğin bölgede ihracat şampiyonu olan 25 firmasının temsilcilerine ödülleri verildi.