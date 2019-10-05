DAİB ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi
1 saat önce
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Iğdır'da en çok ihracat yapan 25 iş adamını ödüllendirdi.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Iğdır'da en çok ihracat yapan 25 iş adamını ödüllendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:21
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