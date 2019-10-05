Son Dakika Haberleri: DAİB ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi
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DAİB ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi

1 saat önce

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Iğdır'da en çok ihracat yapan 25 iş adamını ödüllendirdi.

DAİB ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi, System.String[]

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Iğdır'da en çok ihracat yapan 25 iş adamını ödüllendirdi.

İhracat, Iğdır, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:21 
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