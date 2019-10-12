DAİB'ten ihracat artışında rekor sinyali

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,19 artışla 160 milyon 487 bin dolara yükselerek, yıl sonu için rekor sinyali verdi

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, eylül ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 155 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB üyesi firmaların eylül ayı toplam ihracatı 160 milyon 487 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Eylül 2019'da ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,19 oranında artıran birliğin son 3 ayda gerçekleştirdiği ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 18 arttı.

Eylül ayında DAİB'in ihracatının en fazla arttığı sektörler tarım, madencilik, sanayi oldu.

Geçen yıl eylül ayında 113 milyon 259 bin dolarlık sanayi, 22 milyon 314 bin dolarlık tarım, 6 milyon 207 bin dolarlık da madencilik sektöründen ürün satan DAİB üyesi firmalar, bu yılın aynı ayında madencilikte yüzde 48'lik artışla 9 milyon 190 bin dolarlık, tarım ürünlerinde yüzde 25'lik artışla 27 milyon 899 bin dolarlık, sanayide ise yüzde 8,95'lik artışla 123 milyon 397 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Birliğin eylül ayındaki en çok dış satım yaptığı sanayi ürünleri ihracatında ise ilk sırayı 20 milyon 33 bin dolar ile kimya, 19 milyon 394 dolar ile otomotiv, 19 milyon 14 bin dolar ile makine, 18 milyon 940 bin dolarla hazır giyim sektörleri izledi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise eylül 2019'da geçen yılın eylül ayına göre yüzde 69,73'lük artışla yaş meyve sebze ürünlerinden 6 milyon 882 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a

Birliğin eylül ayı ihracatında ülke bazında ilk sırada Irak yer aldı.

Söz konusu ayda Irak'a 40 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 12 milyon 391 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 9 milyon 983 bin dolar ile Almanya, 8 milyon 203 bin dolar ile İran, 4 milyon 846 bin dolar ile Türkmenistan izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuzdan itibaren ihracatlarında sürekli kademeli bir artış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dünya ekonomisinde daralmanın devem ettiği ve bölgesel sıkıntıların sürdüğü bu koşullarda, ihracatçılarımız tüm zorluklara rağmen yoğun emeklerle eylül ayında rekor ihracat artışı sağladı.Ülke ekonomimizde toparlanma ve iyileşme süreci başladı ve hızlanacak. Daha etkin çalışıp ihracatımızı daha fazla artırarak, rekor artışı 2019'un kalan aylarında devam ettireceğiz."

DAİB üyelerinin eylül ayında ülke bayrağını 155 ülkede dalgalandırmayı başardığını aktaran Tanrıver, "Bölgemiz konum itibariyle Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu pazarına kolay erişim imkanı sunması ve 5 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konuma sahip bulunması önemli fırsatlar sunuyor. Birlik olarak üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi anlamında yoğun çalışarak ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.