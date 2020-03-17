DAİB üyelerinden 2 ayda 296 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
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DAİB üyelerinden 2 ayda 296 milyon dolarlık ihracat

6 saat önce

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi 17 ildeki firmalarca ocak ve şubat aylarında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,48 artarak 296 milyon 54 bin dolar oldu.

DAİB üyelerinden 2 ayda 296 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi 17 ildeki firmalarca ocak ve şubat aylarında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,48 artarak 296 milyon 54 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ve şubat aylarında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 177 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yıl ocak ve şubat ayında 270 milyon 411 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in, bu yılki ocak ve şubat ihracatı yüzde 9,48 artışla 296 milyon 54 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sanayi ve tarım ürünleri ihracatı artıyor

Söz konusu iki aylık dönemde geçen yıl sanayi ürünlerinde 208 milyon 898 bin dolarlık, tarımda 47 milyon 792 bin dolarlık ürün satan DAİB üyesi firmalar, 2020'nin aynı aylarında sanayide yüzde 6,44'lük artışla 222 milyon 341 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 25'lik artışla 60 milyon 67 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu yıl ocak ve şubat aylarında madencilik sektörünün ihracatı ise 13 milyon 646 bin dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu 2 ayda en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 37 milyon 633 bin dolar ile makine sektörü alırken, bunu 33 milyon 82 bin dolar ile kimya, 32 milyon 16 bin dolar ile otomotiv, 30 milyon 759 bin dolarla hazır giyim sektörü izledi.

Tarım ürünleri ihracatı kapsamında, ocak ve şubat ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 6 milyon 38 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 11 milyon 259 bin dolar, meyve sebze mamullerinden 8 milyon 91 bin dolarlık gelir elde edildi.

En çok ihracat Irak'a

Birliğin ocak ve şubat ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 74 milyon 61 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Bu ülkeyi 18 milyon 529 bin dolarlık ihracatla Almanya, 17 milyon 675 bin dolar ile İran, 17 milyon 495 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan ve 8 milyon 654 bin dolar ile Hollanda takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ocak- şubat döneminde ihracatta yakalanan artışın devam edeceğini söyledi.

Tanrıver, yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen ihracat artışından son derece memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İhracattaki artıştan dolayı çok mutluyuz. Birlik olarak biz de bu zor koşullara rağmen üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi için yoğun çalışıyoruz. Daha etkin çalışıp rekor artışlara devam edeceğiz. Bu seneki ihracat hedefimiz 2,1 milyar dolar, bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor."

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: DAİB üyelerinden 2 ayda 296 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
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