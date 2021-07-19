Daikin Avrupa'daki ikinci büyük VRV üreticisi olacak

Daikin, hali hazırda Avrupa'daki fabrikalarında ürettiği merkezi iklimlendirme sistemi ürünlerinden VRV sistemlerini Ocak 2022'den itibaren Türkiye'de de üretecek.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, Sakarya Hendek'te 15 milyon avroluk yatırımla 50 bin adetlik kapasite artırımı yapan Daikin Türkiye, üretiminin yüzde 80'ini ihraç edecek.

Türkiye pazarında 10 yılda 11 kat büyüyerek dikkatleri üzerine çeken Daikin Türkiye'den bir yatırım hamlesi daha geldi. Küresel ısınmaya karşı güçlü bir mücadele veren Daikin Türkiye, bu kapsamda yeni yatırımı için düğmeye bastı. Avrupa fabrikalarında üretilen VRV sistemleri için kolları sıvayan şirket, bu kapsamda Sakarya Hendek'te 15 milyon avroluk yatırımla, 50 bin adetlik kapasite artırımına gitti.

İklimlendirme sektörünün en önemli üretimleri arasında gösterilen VRV ürünlerini Ocak 2022 itibarıyla Sakarya Hendek'te üretmeye başlayacak olan Daikin Türkiye, böylece Avrupa'da, Belçika'dan sonra bu alanda üretim yapan ikinci büyük VRV üreticisi olacak. VRV üretiminin yüzde 80'ini ihraç edecek olan şirket, ürünlerini Orta Doğu ve Afrika bölgesine gönderecek. Bu yatırımla 100 milyon euroluk bir pazarı Avrupa'dan Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen Daikin Türkiye, ülke ekonomisine de güçlü bir katkı sunacak.

Daikin'in R32'li ilk ürünü olan Mini VRV 5-S isimli cihazı, sektörde adeta bir devrim niteliği taşıyor. Küresel ısınmaya karşı verilen mücadelenin somut bir örneği olan cihaz, yüzde 68 daha düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) değerine sahip. R32 soğutucu akışkanı sayesinde hem verimlilik hem de çevreci özellikleri en üst düzeye taşıyor. Bunun yanı sıra çok sayıda yeni özellikler ile geliştirilmiş olan R32'li Mini VRV 5-S serisi, kompakt yapısıyla kurulum esnekliği sağlıyor. 5 düşük ses seviyesinde çalışabilen cihaz, asimetrik olarak tasarlanan yeni fanı sayesinde yüksek hava debisi sağlamak için ideal ortam oluşturuyor. Ev akıllı otomasyon ara yüzü ile entegre edilebilen cihaz, opsiyonel olarak Amazon Alexa veya Google Asistan üzerinden online ve sesli kontrol imkanı da veriyor.

Üretimin yüzde 80'i ihraç edilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Türkiye pazarına girdikleri günden bugüne ülke ekonomisine katkı sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Daikin Türkiye'nin 10 yılda 11 kat büyüme başarısını elde etmesi, Türkiye'ye olan güveni de artırdı. Daikin VRV sistemleri üretim kapasitesini artırmayı hedefliyordu. Bu kapsamdaki yatırımı Türkiye'ye çekmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

VRV sistemlerinin hali hazırda Avrupa'daki fabrikalarda üretildiğinin bilgisini veren Önder, Ocak 2022'den itibaren Türkiye'de de üretileceğini vurguladı.

Önder, böylece bu alanda üretim yapan Avrupa'daki ikinci VRV üreticisinin Daikin Türkiye olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu alanda 15 milyon avroluk ek yatırımla 50 bin adetlik kapasite artırımına gittik. Burada ürettiğimiz 50 bin adetin 40 binini, yani yüzde 80'ini Ortadoğu ve Afrika bölgelerine ihraç edeceğiz. Bu ihracatla 100 milyon avroluk bir pazarı Avrupa'dan Türkiye'ye çekmeyi planlıyoruz. Daikin, Ar-Ge, inovasyon ve teknolojisiyle iklimlendirme sektörünün açık ara lideridir. Daikin'in Japonya ve ABD'de çok büyük iki teknoloji merkezi bulunuyor. Japonya'daki Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ne 300 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Dünya çapında 25 Ar-Ge merkezi var ve bu merkezlerde yaklaşık 8 bin mühendis çalışıyor. Ar-Ge merkezlerimizde yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucu olarak bugün CERN'de bile Daikin'in üstün teknolojili ürünleri kullanılıyor. Daikin, globalde yıllık ortalama bin 300 civarında patent yayınlıyor ve bütçesinin önemli bir bölümünü Ar-Ge ve inovasyona ayırıyor. Pandemi döneminde sektörümüzde bir daralma olsa da biz Daikin Türkiye olarak yatırım hedeflerimizde bir değişiklik yapmadık. Daikin, beş yıllık planlar ile hareket ediyor. Bu yüzden özellikle Ar-Ge alanındaki yatırımlarımızda herhangi bir bütçe kesintisine gitmedik. Biz Japon mali takvimine göre hareket ettiğimizden 2021 yılına nisan ayında giriş yaptık. Ar-Ge giderlerinin ciromuza oranı yüzde 0,5'ten yüzde 0,7 seviyesine yükseldi. 2022 Ar-Ge yatırım planlarımızda da bu seviyeyi yine aynı oranda yükseltme hedefimiz bulunuyor.