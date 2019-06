Daikin, 'Çevre Raporu'yla geleceğini planlıyor

Daikin, 2018 yılı sürdürülebilirlik performansını paylaştığı 'Çevre Raporu'nu yayınladı.

Daikin, 2018 yılı sürdürülebilirlik performansını paylaştığı 'Çevre Raporu'nu yayınladı. 'Çevre Vizyonu 2050'yi içeren rapor, 'Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka (AI) ve açık çözümler kullanarak dünyanın hava çözümü ihtiyaçlarını karşılarken güvenli ve sağlıklı bir çevre sunmayı ve aynı zamanda küresel çevre sorunlarının da çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.



İklimlendirme sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Daikin, 2018 yılı sürdürülebilirlik performansını paylaştığı 'Çevre Raporu'nu yayınladı. Rapor; 'Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir' anlayışı ile yürütülen çalışmalar ışığında hazırlanan, 'Çevre Vizyonu 2050'yi içeriyor. Her geçen gün büyüyen küresel çevre sorunlarının uzun vadede çözümüne katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan Çevre Vizyonu 2050, 'Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka (AI) ve açık çözümler kullanarak dünyanın hava çözümü ihtiyaçlarını karşılarken güvenli ve sağlıklı bir çevre sunmayı ve aynı zamanda küresel çevre sorunlarının da çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.



Daikin, 2018 yılı sürdürülebilirlik performansını paylaştığı 'Çevre Raporu'nu '5 Haziran Dünya Çevre Günü' kapsamında yayınladı. Dünyanın en saygın referans kurum ve kuruluşlarının hazırladığı verilerden yola çıkarak hazırlanan rapor, 2050 yılına gelindiğinde dünyanın iklim, enerji, nüfus gibi konularda hangi durumda olacağını ortaya koyarak, uzun vadede bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla hazırlandı. 'Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir' anlayışı ile yürütülen çalışmalar ışığında hazırlanan rapor aynı zamanda "dünyaya değer yaratma, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sürdürülebilir şehirler" gibi bir çok konuda kılavuz niteliğinde.



Hedef '2050 yılına kadar sıfır CO2 emisyonu'



Isınma potansiyeline sahip soğutucu akışkanlar ile çevreye duyarlı ürünlerin kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışan Daikin, Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında 2050 yılına kadar sıfır CO2 emisyonu hedefi koydu.



Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, "2017 mali yılında Daikin'in konut tipi klimalardaki sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik dünya genelindeki çabaları neticesinde normal bir yıla kıyasla 54 milyon ton karbondioksit gazı (CO2) eşdeğeri tasarruf sağlanmıştır. Bunun en buyuk nedeni, enerji verimli inverter teknolojisi ve daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip R-32 gazının kullanımıdır. Daikin, günümüzdeki ve gelecekteki tüm soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için evlere, işletmelere ve endüstriye en verimli ve güvenli çözümleri sağlamaya kendini adamıştır. Yaptığımız her şeyde çevreyi koruma sorumluluğumuzun tamamen farkında olarak, tüm politikalarımızı, uygulamalarımızı ve süreçlerimizi, merkezine çevresel sürdürülebilirliği koyarak geliştiriyor ve uygulamaya alıyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir. Ekonomik ve ekolojik açından işimizi, yeşil ilkelere bağlı olarak yapıyoruz. Bu amaçla klimalar için geliştirmesini sağladığımız ve sektörün de kullanımına sunduğumuz R32 gazı en güzel örnektir" dedi.



'Temiz Hava Elçileri' ile çocuklar bilinçlendiriyor



Yapılan şirket açıklamasına göre Belçika ve Türkiye'deki gibi üretim tesislerinde 'Green Heart Factory', 'Yeşil Kalpli Fabrika' sertifikasına uygun faaliyet gösteren marka; soğutma, ısıtma, nemlendirme ve genel olarak daha iyi bir hava kalitesi uygulayarak insanların sağlığına ve konforuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Ayrıca endüstriyel soğutma çözümleri ve gıda soğuk zinciri için sağladığı çözümlerle de dünya genelinde gıda zayiatlarının azaltılmasına katkıda bulunarak dünyanın en büyük sorunlarından israfı önlemeyi amaçlıyor.



Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarından somut örneklerin yer aldığı raporda şu bilgilere yer veriliyor:



"2005 ile 2017 yılları arasında Daikin'in küresel net satışları 3 katına çıkarken buna karşılık dünya genelinde Daikin üretim tesislerinin sera gazı emisyonları yüzde 74 oranında azaldı. Daikin Avrupa Merkez Ofisi'nin Yeşil Kalpli Fabrika standardına çevre koruma faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 4 yeni standart daha eklendi. Yeni standartlardan olan "Gümüş tescil" ise bu yıl Belçika'daki Daikin Ostend fabrikasına verildi.



Daikin ayrıca tüm dünyada 'Hava İçin Orman' projeleri olarak adlandırılan biyo çeşitlilik projelerini desteklemeyi sürdürdü. Dünya genelinde milyonlarca insanın gezegenimize önem verdiğini göstermek üzere WWF tarafından başlatılan ışıkları söndürme hareketi 'Dünya Saati'ne her yıl olduğu gibi Daikin Belçika ve Daikin Türkiye ofisleri desteğini sürdürdü. Daikin Türkiye, 'Temiz Hava Elçileri' kapsamında çocukları temiz havanın önemi konusunda bilinçlendirmeye de devam etti."



Daikin Çevre Vizyonu 2050



Daikin; ticari faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin neden olduğu CO2 emisyonlarını sıfıra düşürmek amacıyla her 5 yılda bir hedefler belirleyerek uygulamaya koyuyor.



Daikin Çevre Vizyonu 2050, CO2 emisyonlarını şu 3 alana odaklanarak düşürmeyi hedefliyor; "daha verimli urunler, binaların daha verimli çalışmasına yönelik çözümler ve soğutucu akışkanların geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi".



Şirket açıklamasında planlar hakkında şu bilgiler verildi:



"Ürünlerle;



Inverter ve diğer teknolojilerle enerji verimliliğinin teşvik edilmesini,



HFC-32 ve küresel ısınma potansiyeli düşük olan diğer soğutucu akışkanların uygulanmasını ve gelecek nesil soğutucu akışkanların geliştirilmesi ve ısı pompası teknolojisinin teşvik edilmesini,



Satın almadan geri dönüşüme kadar tüm yaşam döngüsü boyunca malzemelerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması.



Çözümlerle;



Klimaların, ısı pompalarının, soğutma cihazlarının ve çevre ekipmanların, binaların ve yenilenebilir enerjinin entegre edildiği bir sistemde optimum çalışma sağlanması için enerji yönetiminin kullanımını,



Soğutucu akışkanların geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini.



Havanın gücüyle;



İnsanların sağlığını hava kirlenmesine karşı koruyan bir çevre geliştirmeyi,



Hava kalitesini, örneğin ofis ve konut ortamlarında, yükselterek katma değer oluşturmayı amaçlıyor." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı

Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı

Araç sahiplerine bayram müjdesi! Benzin ve otogaza indirim geldi

Yunan generalin Türkiye talebi kabul görülmeyince istifa etti