Daikin'den "Doğru hava hayat kalitenizi yükseltir, sağlığınızı korur" uyarısı - Son Dakika

Kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmeye başlanan günler yaklaşırken Daikin'den, "Doğru hava hayat kalitenizi yükseltir, sağlığınızı korur." uyarısında bulunuldu.

Daikin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük sorunlarından biri olan hava kirliliği nedeniyle her yıl yaklaşık 9 milyon kişi 2 yıl erken hayata veda ediyor. Hava kirliliğinin sebep olduğu kardiovasküler hastalıklar, solunum yolları hastalıkları ve akciğer kanserine yakalanma olasılığı ise insan sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor.

Ağırlıklı olarak fosil yakıt kullanımının neden olduğu hava kirliliğini önlemek için acilen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek gerekiyor. Araştırmalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması halinde küresel ısınmanın etkilerinin azaltılmasının yanı sıra hava kirliliğine bağlı ölümlerin yüzde 50 düşeceğine işaret ediyor.

Açıklamada, dışardaki havada kirlilik oranı yüksekken iç ortamlardaki hava kalitesinin daha da önem kazandığına işaret edilerek, vaktin büyük kısmının geçirildiği ev, ofis ve kapalı alana sahip diğer çalışma mekanlarını sağlıklı havanın solunabileceği ortamlar haline getirmenin önemine vurgu yapıldı ve bu konularda Daikin uzmanlarının önerilerine yer verildi.

Kullanılan temizlik ürünlerinden, boya ve yapı malzemelerinin yaydığı gazlara kadar birçok nedenin iç ortamlarını daha kirli hale getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava temizleme cihazı ya da hava temizleme özelliği olan klimaları tercih edin. İç ortam hava kalitesi açısından hava temizleme cihazları çok uygundur. Özellikle alerjik bünyeye sahipseniz ya da bulunduğunuz ortamda pencerelerin açılma imkanı yoksa bu tür cihazlar büyük fayda sağlar. Eğer klima kullanıyorsanız, zararlı partikülleri süzme özelliği olan filtrelere sahip ve detaylı hava temizliği sunabilen cihazları tercih etmelisiniz. Çünkü bu teknolojiler ortam havasındaki zararlı partikülleri yüzde 99,9 oranında temizleme gücüne sahipler. Klimalarınızın periyodik bakımlarını ve özellikle filtre temizliklerini yetkili servislere yaptırarak performanslarını artırın. Ortamdaki doğru havanın sağlığınız ve konforunuz için çok önemli olduğunu unutmayın."

"Evinizi temiz tutun, temizliği çevre dostu ürünlerle yapın"

Evin temiz tutulmasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu önerilerde bulunuldu:

"Mümkünse doğal temizleyiciler kullanarak sık sık temizlik yapın. Böylece zararlı partiküllerin yüzeylere yerleşmesini önler, solunum yollarını etkileyecek hastalıklara neden olma riskini azaltırsınız. Kullandığınız nevresim takımlarını sıklıkla değiştirin, tozların birikmesinin kolay olduğu yatak, kanepe ve koltukların altını daha sık temizleyin. Evde beslediğiniz can dostlarınız varsa, ekstradan temizliğe ihtiyaç duyacaksınız. Tüy ve dökülen kepeklerin temizliğine uygun aparatlar edinin. Temizlik sırasında kullanacağınız ürünlerin kimyasal içerikleri sağlığınızı tehdit edebilir. O yüzden sirke, karbonat, limon suyu gibi doğal malzemelerle kendi doğal deterjanlarınızı hazırlayabilirsiniz. Kimyasal içerikli deterjanları kullanacaksanız havalandırma yapmayı asla ihmal etmeyin. "

"Ortamı sık sık havalandırın"

Açıklamada, hava dolaşımının yeterli olmamasının ortamdaki partiküllerin havada tutunmasına neden olduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Dolayısıyla sağlıksız bir hava solumuş oluyorsunuz. Bunun önüne geçmek için her saat başı 5-10 dakikalık havalandırma yapmanızı tavsiye ederiz. Eğer hava koşulları bunu yapmanızı engelliyorsa ya da ofisinizin pencereleri açılmıyorsa o zaman hava temizleme cihazı ya da hava temizleme fonksiyonu olan bir klima edinmelisiniz. Klimanız varsa filtre temizliğini ve bakımını mutlaka yaptırmalısınız. Hem sağlığınız hem de daha düşük faturalar ödemeniz için bu çok önemlidir."

Evde toksik olmayan yapı malzemeleri ve doğal boyalar kullanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Yapı malzemeleri ve boyalar toksik içeriklere sahip olabilir. Bu, çoğu kez gözden kaçan bir unsurdur. Boyaların içinde koruyucu kimyasallar ve uçucu organik birleşikler (VOC) bulunur. Doğal boyalarda ise VOC bulunmaz. İç ortam havasının kalitesini ve sağlığınızı düşünüyorsanız, doğal boyaları kullanmayı tercih edin." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İç ortamda doğal kokular kullanın"

İç ortamlarda doğal kokuların kullanılması tavsiye edilen açıklamada, konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kokulu deterjanlar, yumuşatıcılar, temizlik malzemeleri, iç ortamlarda kullanılan oda kokuları, spreyler genellikle zararlı kimyasallar içeriyor. Güzel kokuları için bol bol kullandığımız bu ürünlerin yerine doğal ve zararsız seçenekleri tercih etmek gerekiyor. Aromalı meyve kabukları, tarçın, limon ve doğal esanslarla rahatlıkla sevdiğiniz bir oda kokusu yaratabilirsiniz."

"Kapalı alanda sigara içilmemesini sağlayın"

Daikin açıklamasında, kapalı alanda sigara içilmesi konusunda bir duyarlılık oluşmuş olsa da hala evlerde ve ofislerde sigara içilebildiğine işaret edilerek, "Sigara dumanı hava sirkülasyonunun düşük olduğu yerlerde hava kalitesini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Aile bireylerini veya ofis arkadaşlarınızı pasif içici olmaktan ve solunumla ilgili sorunlar yaşamaktan kurtarmanın en iyi yolu, kesin bir dille iç mekanlarda sigara içmeyi yasaklamak." ifadelerine yer verildi.