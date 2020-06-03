Daikin'den klima bakım kampanyası - Son Dakika

Daikin'den klima bakım kampanyası

Daikin, sağlıklı bir iç ortam için indirimli klima bakım kampanyası başlattı.

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Daikin, sağlıklı bir iç ortam için indirimli klima bakım kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, klima sahiplerinin cihazlarını uzun yıllar boyunca verimli, güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilmelerine önem veren Daikin, bu amaçla 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak bir "klima bakım kampanyası" gerçekleştiriyor.

Ev veya ofislerdeki klimaların yılda en az bir kez bakımının yapılmasının, cihazların performansı ve enerji tasarrufu açısından büyük önem taşıdığını belirten Daikin uzmanları, bakımların yetkili servislerce yapılması gerektiğine de dikkati çekiyor.

Sağlıklı bir iç ortam için "doğru hava hareketi" başlatan Daikin, özellikle koronavirüs endişesinin yüksek olduğu bugünlerde başta filtre olmak üzere klima bakımının önemine işaret ediyor. Daikin uzmanları, virüse karşı alınabilecek tedbirler arasında mekanların, pencerelerinin sık sık açılarak ya da taze hava sağlayan cihazlar yardımıyla havalandırılması, klima bakımının yapılması, hava temizleme cihazlarının kullanılması gibi önerilerde bulunuyor.

Çok sıcak havalarda klima kullanmamanın sağlığı etkileyebileceğini belirten uzmanlar, Daikin patentli özel filtre ve hava temizleme teknolojilerinin havayı yüzde 99,9 oranında temizleyebildiğini vurguluyor.

Daikin Akademi bünyesinde periyodik olarak verilen eğitimlerle uzmanlıklarını artıran yetkili servislerce sağlanan klima bakımları, hem cihazların ömrünü uzatıyor hem de enerji tasarrufu açısından büyük avantajlar sağlıyor.

Klimaların bakımlarını yılda en az bir kere yaptırmak; cihazın ilk günkü gibi verimli çalışmasına olanak verirken, aynı zamanda bir dizi avantajı da beraberinde getiriyor.

Filtresi tıkalı klimaların performansının düştüğünü belirten Daikin uzmanları, böyle bir durumda cihazın kullandığı elektrikle doğru orantılı olarak ısıtma/soğutma yapamayacağını, bunun da yüksek elektrik faturası anlamına geldiğini aktarıyor. Bakım giderleri için ödenen bedelin sağlanan enerji tasarrufuyla en fazla bir yıl içinde amorti edildiğini kaydeden uzmanlar, yetkili servislerce düzenli olarak bakımı yapılan klimaların sonradan çıkabilecek daha büyük ve masraflı arızaların da önüne geçtiğini vurguluyor.

Tüm Türkiye'ye yayılmış 500'ün üzerindeki yetkili uzman servisler tarafından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak klima bakım kampanyası, 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya ile yüzde 45'lere varan indirimlerden yararlanmak için Daikin Çağrı Merkezi'nin 444 99 90 numarasını aramak yeterli olacak.

Klima bakımının faydaları

Klima bakımının faydaları şöyle sıralanıyor:

"Klimanın ilk günkü verimiyle ve uzun yıllar güvenle çalışması sağlar. Filtre başta olmak üzere yapılacak klima bakımı, iç ortam havasının sağlıklı olmasını sağlar. Daikin'in patentli özel filtre ve hava temizleme teknolojileri, havayı yüzde 99,9 oranında temizleyebilir. Klimanın performansını artırarak enerji tasarrufuna olanak verir. Konusunda uzmanlaşmış yetkili servislerce yapılan klima bakımları sonrası temiz ortam havasına kavuşur ve filtrelerde biriken ve zamanla istenmeyen kokulara neden olan atıklardan kurtulursunuz. Bakım sırasında ileride yaşanabilecek muhtemel arızalar da tespit edilip giderileceğinden ileride daha büyük maliyetlerden kurtulmuş olursunuz. Bu tür periyodik bakımlar onarım ve işletme maliyetlerinin düşürülebilmesini sağlar.

Klimanın az kullanılması ya da hiç kullanılmamış olması, ısı alışverişinin yapıldığı yüzeylerin tıkanmasına engel teşkil etmez. Cihazınızı az kullansanız bile hem iç ortam hem de dış ortam havasına maruz kalarak serpantin ve filtrelerin tıkanması mümkün hale gelir. 'Nasılsa az kullanıyorum' diyerek bakımı ihmal etmeniz performansı ve güvenli kullanımı olumsuz etkiler. Klima montajlarının yapılmasından sonra yetkili servisler dışında yapılmış yer değiştirme gibi uygulamalar sandığınız kadar önemsiz değildir. Bu tür durumlarda genelde klimanın içindeki gazın azaldığı gözlenmiştir. Periyodik bakımlar, bunun ortaya çıkması açısından önem taşır."

Daikin uzman yetkili servislerince "iç/dış ünite serpantin bakımı, İç ünite hava emiş filtreleri temizliği, iç ünite ön paneli (üfleme menfezleri) temizliği, iç/dış ünite pcb soket bağlantıları kontrolü, iç ünite askı sacında gevşeme-esneme kontrolü, iç/dış ünite fan pervane kanatçıkları temizliği, iç ünite drenaj tavası temizliği, drenaj hortum bağlantısı kontrolü, iç/dış ünite besleme hattı klemens bağlantıları kontrolü, iç ünite bağlantı ara tesisat sabitlemeleri (kelepçe) kontrolü, iç/dış ünite hava sirkülasyonu engel kontrolü, iç/dış ünitede mekanik gürültü-anormal ses kontrolü, dış ünite çalışma basınç değerinin kontrolü, dış ünite konsol/platform ya da saplama kontrolü, uzaktan kumanda set ayarları, çalışma koşulları uygunluk kontrolü" gibi bakım hizmetleri veriliyor.

Kampanya kapsamında uygulanacak KDV dahil bakım fiyatları "Duvar tipi 110 TL, kaset tipi, kanallı tip, yer-tavan tipi ve salon tipi ise 150 TL" şeklinde belirlendi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Daikin'den klima bakım kampanyası - Son Dakika

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