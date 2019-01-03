Daikin, "En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma" Ödülünün Sahibi Oldu

Daikin Türkiye, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından her yıl düzenlenen ve sektörün başarılı ihracatçılarının açıklandığı "İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçıları" ödüllerinde, 2017 yılı "En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma" ödülünün sahibi oldu.

Daikin Türkiye, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından her yıl düzenlenen ve sektörün başarılı ihracatçılarının açıklandığı "İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçıları" ödüllerinde, 2017 yılı "En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma" ödülünün sahibi oldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında Airfel'i satın alarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan Daikin, Sakarya'daki üretim tesislerinden dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.



Daikin'in ihracattaki başarısı İSİB tarafından verilen "İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçıları" ödülü ile de tescillendi.



Daikin, 2017 yılında yaptığı yaklaşık 156 milyon TL'lik split klima ihracatıyla İSİB'in "En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma" ödülünü almaya hak kazandı.



"İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçıları" ödülleri, 18 ayrı kategoride veriliyor.



"2020 yılında ihracatımızı 2 katına çıkarmayı planlıyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Daikin Türkiye için ihracatın çok önemli hususlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Daikin Türkiye olarak, Hendek üretim tesislerimizde ürettiğimiz klimaları tüm Daikin grup ülkelerine ihraç ediyoruz. 2018 yılını 100 milyon dolar ihracatla kapattık. 2020 yılında ihracatımızı 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye'yi bölgemizin üretim, Ar-Ge ve lojistik üssü olarak konumlama hedefimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Almış olduğumuz bu ödül de hedefimize adım adım ilerlediğimizin bir göstergesidir."



Sakarya'da 42 bin metrekaresi kapalı, toplam 100 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında; klima, kombi, radyatör, klima santrali ve fan coil üretimi yapan Daikin Türkiye, aynı zamanda Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın içinde olduğu CIS ülkelerinin de merkezi konumunda bulunuyor.

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