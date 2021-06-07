Üye Girişi
Daikin, ileri teknoloji ürünü Shira Plus'ı hizmete sundu - Son Dakika

Daikin, ileri teknoloji ürünü Shira Plus'ı hizmete sundu

07.06.2021 12:51
Daikin, ileri teknoloji ürünü Shira Plus'ı hizmete sundu, System.String[]

Salgınla birlikte üç kata yakın artan talebe yanıt vermek için Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren Daikin, ileri teknoloji ürünü Shira Plus'ı tüketici ile buluşturdu.

Salgınla birlikte üç kata yakın artan talebe yanıt vermek için Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren Daikin, ileri teknoloji ürünü Shira Plus'ı tüketici ile buluşturdu.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, hizmete sunulan Shira Plus, tüketici evde olmasa bile konut kontrol uygulamasından açıp kapanabiliyor, anlık elektrik tüketim verisi sayesinde elektrik faturasının hesaplanmasını sağlıyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, evlerde, iş yerlerinde kullanılan klimalar ısıtma ve soğutma fonksiyonlarıyla beraber, hava temizleme, havanın nemini ayarlama, havayı kişinin üzerine üflememe ve düşük ses seviyesi gibi özellikleri ile yaşam kalitesi için büyük önem taşıyor.

Öncü teknolojiye sahip Daikin klimalar, 4+ teması altında Türkiye'yi bu dört fonksiyonun da içinde bulunduğu benzersiz özellikleriyle tanıştırırken kullanıcıları doğru havaya kavuşturuyor.

Daikin, salgınla birlikte hava temizleme teknolojilerinde neredeyse üç kat artan talebe yanıt vermek için Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ürün, cep telefonlarına indirilen bir aplikasyonla da takip edilebiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin'in Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, "Pandemiyle birlikte hava temizleme cihazlarına olan talep üçe katladı. Tüketicinin yoğun talebine yanıt verebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, Ar-Ge çalışmalarımızla da yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olan yeni ürünümüz Shira Plus'ı hizmete sunmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Daikin'in en son ürünü olan Shira Plus, patentli Flash Streamer ve akıllı göz teknolojileriyle rakiplerinden ayrılıyor.

Standart online (çevrim içi) kumanda özelliğine sahip olan ürün, cep telefonlarına indirilen bir aplikasyonla da takip edilebiliyor.

Evdeki modem aracılığı ile telefondaki Daikin konut kontrol uygulaması kullanılarak klima açıp kapatılabiliyor ya da uzaktan programlanabiliyor.

Ayrıca, tüketiciler bu uygulama sayesinde anlık elektrik tüketim verisini görebiliyor ve faturaya yansıyan bedeli hesaplayabiliyor.

Shira Plus, tüm odayı kişiye direkt üflemeden, homojen olarak serinletiyor

İki kademeli akıllı göz sensörü sayesinde odadaki hareketi izleyen Shira Plus, tüm odayı kişiye direkt üflemeden, homojen olarak serinletiyor.

Shira Plus'ta yer alan, sağa sola hakaret eden yönlendirici kanatçıklar, havanın üç boyutlu olarak ve homojen bir şekilde yayılmasını sağlıyor.

Tüketici hareketini anlayan teknolojisi sayesinde kanatlarını tüketicinin olmadığınız yere yönlendiren Shira Plus, kişi odadan ayrıldığında kendini tasarruf moduna alıyor.

Daha kompakt iç ünitenin sunulduğu Shira Plus, muadillerine göre daha modern ve ince bir tasarıma sahip bulunuyor.

Ultra ısıtma fonksiyonunun dahil olduğu Shira Plus, hızlı bir şekilde odanın ısınmasını sağlıyor.

Shira Plus, ultra ısıtma fonksiyonu sayesinde diğer klimalara göre ısıtma ayar sıcaklığına yüzde 14 daha kısa sürede ulaşıyor.

Ayırıcı birçok özelliğe sahip olan bu ürün, hava temizliğini ve konforu önemseyenler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Araştırma Geliştirme, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Daikin, ileri teknoloji ürünü Shira Plus'ı hizmete sundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedat Peker'in 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 21:05 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti 20:38 Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni sürümün özellikleri ve güncelleme gelecek modeller Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni sürümün özellikleri ve güncelleme gelecek modeller         
21:51
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes         
21:09
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 21:58:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Daikin, ileri teknoloji ürünü Shira Plus'ı hizmete sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement