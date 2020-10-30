Daikin'in "yeşil fabrikası" kendi enerjisini üretiyor, çevreyi koruyor - Son Dakika

İklimlendirme sektörü şirketi Daikin'in, Sakarya'daki fabrikasında temmuz ayında devreye aldığı Güneş Enerjili Sistem (GES), hedeflenenin üzerinde başarıya ulaşarak enerji ihtiyacının tümünü karşılamaya başladı.

Daikin açıklamasına göre, şirketin hem üretim maliyetlerindeki enerji girdisini kontrol edilebilir kılmak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için Sakarya'daki fabrikasında hayata geçirdiği GES projesi meyvelerini verdi. 20 Şubat 2020'de yapımına başlanan ve temmuz ayı içinde devreye alınan proje ile "yeşil fabrikasının" enerjisinin tümünü kendi üretir hale gelen Daikin, enerji maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlarken çevreye olan saygısını da ortaya koydu.

"26 bin ağacı da kurtarmış olduk"

Açıklamada konuya ve 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'ne ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, çevreye verdikleri öneme değinerek, şunları kaydetti:

"Bu projeyi Daikin'in kurum kültürünün önemli bir parçası olan çevre misyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığının bir göstergesi olarak görüyoruz. 'İnsana değer, çevreden başlar' mottosuyla hareket eden bir markayız. Bir GES projesi uygulayarak Daikin'in çevre misyonunu hayata geçirirken maliyetlerimizi de daha kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlamıştık. Daikin olarak üretimden lojistiğe, ürünlerimizin satışından kullanım ömrünün sonuna kadar her adımda sıfır karbon emisyonunu hedefliyoruz.

Bu nedenle GES projesi bizim için çok önemliydi. Yatırım maliyeti 3 milyon dolar olan GES projemizle 5 bin 760 kWp güç üreterek fabrikamızın enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılamayı hedefliyorduk. Şubat 2020'de yapımı başlayan projemiz, temmuz ayında devreye alındı ve 3 aylık periyotta yüzde 118 oranında elektrik üreterek beklentilerin üzerinde performans yakaladı. Bu rakam 3 bin 440 hanenin 3 ayda harcadığı miktara eş değerde. Projemiz sayesinde sadece 3 ayda 900 bin ton karbondioksit salımını engellerken, 26 bin ağacı da kurtarmış olduk. Bundan sonraki yatırımlarımızda da çevre faktörü her zaman öncelikli olacak."