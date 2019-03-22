Daikin Klima Garanti Sürelerini Uzatıyor
56 dakika önce
İklimlendirme sektörünün önemli markası Daikin, duvar tipi split klimalarda ve multi split klimalarda kullanılan duvar tipi splitlerde garanti sürelerini 6 yıla çıkardı.
İklimlendirme sektörünün önemli markası Daikin, duvar tipi split klimalarda ve multi split klimalarda kullanılan duvar tipi splitlerde garanti sürelerini 6 yıla çıkardı.
İklimlendirme sektörünün önemli markası Daikin, duvar tipi split klimalarda ve multi split klimalarda kullanılan duvar tipi splitlerde garanti sürelerini uzatma kararı aldı. Yapılan bilgilendirmede; Türkiye
iklimlendirme sektöründe garanti süreleri ortalama 2 ila 3 yıl arasında değişen klima türlerinde garanti süresini 6 yıla çıkardı.
Duvar tipi splitlerde uygulanacak '6 yıl garanti'den faydalanmak için tüketiciler 31 Aralık
2019 tarihine kadar ürünlerin montajlarının yapılması gerektiği kaydedildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:06 Kaynak: İHA
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