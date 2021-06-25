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Daikin Türkiye, Ar-Ge'de 10 yılda 5 kat büyüdü - Son Dakika

Daikin Türkiye, Ar-Ge'de 10 yılda 5 kat büyüdü

25.06.2021 16:04
Daikin Türkiye, Ar-Ge'de 10 yılda 5 kat büyüdü, System.String[]

Turkishtime tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri" (AR-GE 250) araştırmasında 18 basamak birden yükselen Daikin Türkiye, 111'inci sıraya yerleşme başarısı gösterdi.

Turkishtime tarafından hazırlanan " Türkiye'nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri" (AR-GE 250) araştırmasında 18 basamak birden yükselen Daikin Türkiye, 111'inci sıraya yerleşme başarısı gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sektörü şirketi Daikin, üstün teknolojili ürünleriyle sektörün standartlarını belirlerken, Ar-Ge yatırımlarıyla da geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Daikin Türkiye Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen ve süreçte birçok prestijli ödüle layık görülen bu çalışmalar şimdi de Turkishtime Dergisi tarafından düzenlenen bir araştırma ile tescillendi. Turkishtime Dergisi'nin her yıl hazırladığı 'AR-GE 250' araştırmasında Türkiye'nin Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan şirketleri listesinde geçen yıl 129'uncu sırada yer alan Daikin, bu yıl 18 basamak birden yükselme başarısı göstererek 111'inci sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Ar-Ge merkezine ayrılan bütçenin 10 yılda 5 kat artarak 2 milyon avroya çıktığını ifade etti. Ar-Ge yatırımlarının aralıksız süreceğine vurgu yapan Önder, "Çünkü inovasyon geleceğin anahtarı ve bunu da ancak Ar-Ge ile yapabiliriz. Bu bağlamda 2021 yılı için yüzde 20'lik büyümenin yanı sıra 2025 yılı sonuna kadar 10 milyon avro ek yatırımda bulunmayı ve istihdamı 100 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yatırımlarımız aralıksız sürecek"

Önder, dünyanın pandemi nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu dönemde bazı şirketler ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ar-Ge harcamalarını daralttı. Ancak Daikin için büyümenin kapısı inovasyondan geçiyor. Bunun anahtarını ise Ar-Ge çalışmaları oluşturuyor. O nedenle Ar-Ge yatırımlarımız aralıksız sürecek." açıklamasında bulundu.

Ar-Ge birimine ayırdıkları bütçeyi her yıl artırdıklarına dikkati çeken Önder, "Dünya iklimlendirme sektörüne yeni ürünlerle imza atmayı hedefliyoruz. Bu yolculukta aralıksız koşmaya ve Daikin Türkiye olarak sektöre adımızı yazdırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

5 milyon avro Ar-Ge yatırımı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, önceki yıl Ar-Ge'ye 1.9 milyon Euro harcama yapan Daikin Türkiye, bu yıl Ar-Ge bütçesini artırarak kur artışına rağmen 2,1 milyon Euro'ya çıkardı. Bunlara ek olarak aynı tutarda laboratuvar yatırımı da yapan şirket, 52 Türk ve 5 Japon mühendisin çalıştığı AR-GE merkezinde toplam 70 kişiyi istihdam ediyor. Türkiye'de geliştirdiği klima, kombi, fancoil ve klima santralları ile dünya iklimlendirme sektörüne de adını başarıyla yazdıran Daikin Türkiye, AR-GE merkezindeki yeni ürünleri araştırma ve geliştirme yolculuğuna aralıksız devam ediyor. Şirketin özellikle ısıtma ürünlerinde yaptığı başarılı Ar-Ge çalışmaları Red Dot, IF Design gibi uluslarası ödüllerin yanı sıra Daikin Global bünyesindeki Excellent Product ödülü ile de taçlandırıldı.

Daikin Ar-Ge istihdamı büyüyor

2011 yılında kurulduğunda 21 kişilik ekibe ve 400 bin Euro'luk bütçeye sahip olan Daikin Türkiye Ar-Ge bölümü, bugüne gelindiğinde çalışan sayısını 3.5, bütçesini ise 5 kat artırmış büyük bir yapıya dönüştü. Ar-Ge merkezi bu hacmiyle 70 milyon Euro bütçeli Daikin Europe Ar-Ge'sinin en hızlı büyüyen bağlı Ar-Ge'si oldu. Daikin Türkiye Ar-Ge, 2021 yılı için yüzde 20'lik büyümenin yanı sıra 2025 yılı sonuna kadar 10 milyon Euro ek yatırımda bulunmayı ve istihdamını 100 kişiye çıkarmayı hedefliyor.

Üretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

2020 yılında split klima üretimine en çok yatırım yapan şirket olan Daikin, 20 milyon Euro yatırımla yeni iç ve dış ünite montaj ve pres hatlarını devreye aldı. Ar-Ge laboratuvarlarında da split klima başı çekerek toplam 2 milyon Euro tutarındaki çınlamasız oda ve entalpi test odası yatırımlarında bulundu. Diğer bir önemli yatırım olan VRV ünitelerinin 2021'de üretimi için 15 milyon Euro'luk yeni yatırımı için düğmeye basan Daikin Türkiye, ısıtma ürünlerinde enerji verimliliği yüksek cihazların üretimi ile ilgili çalışmalarını da başarıyla sürdürüyor.

Açıklamada görüşleri yer alan Daikin Türkiye Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Serhan Kılıç, "Daikin Türkiye, 5 yıllık planlar yaparak ilerliyor. Önceki hedeflerimizi 2020 yılında başarıyla tamamladık. Şimdi 2025 yılı hedeflerimizi çalışarak aksiyonlarımızı planladık. Hedeflerimize ulaşmak için Ar-Ge ekibi olarak çalışmalarımıza büyüyerek devam ediyoruz. Daikin'in 2030 'sıfır' karbon emisyon hedefine odaklandığımız bu dönemlerde çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yürütüyoruz. Bizim hikayemiz, geçen 10 yıl için öngördüklerimizi fazlasıyla gerçekleştirmiş olduğumuzu, doğru adımlar attığımızı gösteriyor; bu da ileriye umutla bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Daikin'in çevreye verdiği önemin altını çizen Serhan Kılıç, şunları aktardı:

"HVAC sektöründe bulunan Daikin'in ürünlerinin çevreyi gözeten etkileri de oldukça yüksek. Son yıllarda ürünlerde ve operasyonlarda gerçekleştirilen dijitalleşme faaliyetlerinin sonucu olarak sağlanan verim artışının, çevreye ve karbon salımını azaltmaya yönelik katkıları ise tartışılmaz. Bunun yanı sıra, gürültü ölçümüne yönelik yatırımlarımızla ürünlerdeki ses seviyelerini iyileştirilmeye daha fazla önem vermeye başladık. Yerli parça oranı artırma çalışmalarında ise milli ekonomiye ve nakliye kaynaklı emisyonların azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. Bu sayede ortalama yerlilik oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarıldı. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın 2030 ve 2050 hedeflerini içselleştirmiş olan Daikin Türkiye Ar-Ge'si, doğalgaz yakan ürünlerinde çevreci bir çözüm olabilecek hidrojen yakıt kullanımına yönelik çalışmaları da başlatmış bulunuyor."

Daikin Industiries Ltd.'den gent'te 140 milyon avro Ar-Ge yatırımı

İnovasyon çalışmalarıyla iklimlendirme sektörüne yön veren Daikin Industries Ltd., Türkiye'deki Ar-Ge merkezinin de dahil olduğu Avrupa Geliştirme Merkezi (EDC)'ni daha kapsamlı araştırmalar yapabilmek amacıyla büyütüyor. Bu kararla Belçika'nın Gent kentinde 140 milyon Euro'luk bir yatırım planlayan Daikin, EDC'nin hali hazırda gerçekleştirdiği inovatif ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaran araştırma ve geliştirme çalışmalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. 2021 yılının ikinci yarısında Gent Üniversitesi'nin Wetenschap Park yerleşkesine yapılması planlanan geliştirme kompleksi, yeni ısıtma teknolojileri, 'nesnelerin interneti' ve 'yapay zeka' gibi alanlara yoğunlaşacak. Daikin'in EMEA Geliştirme Merkezi'nin 2012 yılında kurulmasından bu yana, Avrupa'nın bu lider araştırma platformunun; Gent, Pilzen (Çek Cumhuriyeti), Güglingen (Almanya) ve Sakarya'daki (Türkiye) uydu merkezleriyle ve diğer tesisleriyle inanılmaz bir hızda büyüyerek fark yarattı.

İhracat yapan ilk 500 şirket araştırılıyor

Turkishtime Dergisi tarafından düzenlenen 'AR-GE 250' araştırması, ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na kayıtlı Ar-Ge merkezi olan firmalar ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'yla (KAP) AR-GE bilgilerini paylaşan firmalardan elde edilen verilerden oluşuyor. Elde edilen bu veriler, Turkishtime Araştırma Merkezi tarafından gönderilen anketlere yanıt oluşturuyor ve böylece sıralama gerçekleşiyor.

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Yatırım, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Daikin Türkiye, Ar-Ge'de 10 yılda 5 kat büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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