Daikin Türkiye, İSO 500'de 41 basamak yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Daikin Türkiye, İSO 500'de 41 basamak yükseldi

03.06.2022 10:04
Daikin Türkiye, İSO 500'de 41 basamak yükseldi

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda 41 basamak birden yükselen Daikin, 111'inci sıraya yerleşti.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda 41 basamak birden yükselen Daikin, 111'inci sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'ndaki yerini bu yıl 41 basamak birden yukarı taşıyan Daikin Türkiye, 111'inci sıraya yerleşti.

98 yıllık köklü geçmişi ve geniş ürün gamı ile dünya iklimlendirme sektörüne liderlik eden Daikin, Türkiye'nin 500 büyük dev şirketi sıralamasında 2021 yılı itibarıyla istikrarlı büyümesini sürdüreceğinin sinyallerini vermiş oldu.

Temmuz 2011'den bu yana Sakarya'daki tesislerinde dünya standartlarında üretim yapan Daikin Türkiye, 2015 yılında 488'inci sıradan giriş yaptığı 500 büyük dev kuruluş arasındaki yerini her yıl daha da yukarıya taşıyarak büyümesini sürdürdü.

2021'de 5 milyar 500 milyon TL'yi bulan cirosu ile dikkati çeken şirket, ihracat ve istihdama katkısı ile de katkı sunuyor.

2011 yılından bu yana 27 kat büyüme

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Daikin olarak AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Bu anlamda sektördeki birçok ilke de imza atmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Önder, "Enerji verimliliği, karbon ayak izi gibi konular kullanıcıların satın alma kararlarında öne çıkan başlıklardan olmaya başladı. Biz de bu amaçla kendimize 2050 yılına kadar net sıfır karbon ayak izi hedefi belirledik.

Bu doğrultuda üretmeye, gelişmeye devam ediyoruz. 2011 yılında Daikin olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladık. 2011'den bu yana 27 kat büyüme gösterdik. Bu güçlü motivasyonla daha uzun yıllar markamıza ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu motivasyonla da hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada yer aldı Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada yer aldı Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada
Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daikin Türkiye, İSO 500'de 41 basamak yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Ankara'da şimşekli gece! Arka arkaya patlayıp geceyi aydınlattılar
09:57 Beşiktaş, Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübüyle anlaşma sağladı! Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak
09:38 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır
09:38 Cem Yılmaz, yeni bir sektöre daha el atıyor! Artık film müziklerini kendisi yapacak
09:29 Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı
09:25 İzmir'de hasta yakını "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek kendisine uyarıda bulunan güvenlik görevlisini darp etti
09:13 Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
09:10 AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar
08:37 10 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları için gözaltı kararı
08:34 Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili sorulan soruya gözyaşları içinde cevap verdi: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor, ondan böyle oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 10:10:29. #1.12#
SON DAKİKA: Daikin Türkiye, İSO 500'de 41 basamak yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement