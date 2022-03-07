Daikin Türkiye, kadın çalışan oranını yüzde 50'ye çıkaracak - Son Dakika

Her seviyedeki kadın çalışan sayısını artırmayı amaçlayan Daikin Türkiye, son üç mali yıl içerisinde kadın çalışan sayısını yüzde 81 artırırken, 2025 yılı hedefini kadın çalışan oranını yüzde 50'ye çıkarmak olarak belirledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin Türkiye, kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla sektöre kazandırdığı kadın bayileri ve teknisyenleriyle birlikte iklimlendirme alanına farklı bir soluk getiriyor. Çevre ve tüketici dostu cihazlarıyla olduğu gibi eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle de iklimlendirme sektörüne öncülük eden Daikin, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle 2014 yılında başlattığı Sakura Kadın Girişimci Projesi'yle sektöre 16 kadın girişimci kazandırdı.

Daikin Türkiye, Sakarya Hendek'deki üretim tesisinde de kadın istihdamına büyük önem veriyor. Bu kapsamda önemli üretim proseslerinden biri olan kaynak alanında çalışan kadın oranı yüzde 77'lere yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Yeşilyurt, bu projelerin, tüm şirketlere örnek olmasını temenni etti. Yeşilyurt, "Kadınların, ekonomik istihdama destek olmaları tüm ülkenin geleceği açısından oldukça önemli. Bu nedenle biz Daikin Türkiye olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde kadın çalışan istihdamımızı sürekli yükselterek hedefimize doğru ilerliyoruz. Bu projelerimizin taklit edilmesini ve çoğalmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fırsat tanındığı takdirde kadınların üstesinden gelemeyecekleri bir iş yok"

Sakura Programı ile kadın girişimci sayısının çok az olduğu bir sektöre yeni girişimciler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt, iklimlendirme sektörüne katılan 16 kadın girişimcinin çok yoğun bir eğitim sürecinden geçtiğine dikkati çekti. Yeşilyurt, adayların program kapsamında aldıkları ana ve destek modüllerden oluşan 130 saatlik eğitim programıyla sahaya çıkmadan önce, girişimcilikle ilgili tüm bilgileri, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri olası konuları ve bunlara karşı gerekli eylemleri ilk elden öğrendiğini belirtti.

Fırsat tanındığı takdirde kadınların üstesinden gelemeyecekleri bir iş olmadığının altını çizen Yeşilyurt, "Daikin Türkiye çalışanı Aysun Poyrazoğlu'nun Daikin Europe N.V. ve Daikin Global'de düzenlenen kaynak yarışmalarında gösterdiği performansla birincilik elde etmesi, hem Aysun'un hem de bu projenin başarısı olarak değerlendirilmeli." açıklamasında bulundu.

'Erkek işi' deyimi tarihe karıştı

Açıklamaya göre, Daikin, "Kadın Yapar" mottosu ile 2017 yılında hayata geçirdiği "Sakura Kadın Teknisyenler Projesi" ile toplumda 'erkek işi' olarak görülen teknisyenlik mesleğini kadınların da başarıyla ortaya koyabileceğini gösterdi. Bugün Daikin Türkiye bünyesinde çalışan 20 kadın teknisyen, ekipleriyle birlikte şantiyelere, evlere giderek arızaları gideriyor, proje ve denetleme faaliyetlerine katılıyor. 2021 yılı sonu itibari ile 20 kadın teknisyen iklimlendirme sektöründe teknik ekip olarak hizmet vermeye devam ediyor. Daikin Türkiye, 2022 yılında yeni kadın teknisyenlerini de sektöre kazandırmaya devam edecek.

Kız öğrencilere yöneticiliğin yolunu açıyor

"İlk İşiniz Pasaport Almak" mottosuyla yola çıkan Daikin Türkiye, 2022 nisan ayı itibari ile sadece kız öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek Global Trainee yönetici yetiştirme projesi ile sektöre yeni bir soluk getiriyor. Bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan Global Trainee programıyla 10 kız öğrenci, yönetici geliştirme programı kapsamında Avrupa'da deneyim kazanacak.