Daikin Türkiye'nin 2020 hedefi 3 milyar lira ciro - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Daikin Türkiye'nin 2020 hedefi 3 milyar lira ciro - Son Dakika Ekonomi

Daikin Türkiye'nin 2020 hedefi 3 milyar lira ciro

6 saat önce

Daikin Türkiye, 2020'de 3 milyar lira ciro hedefliyor.

Daikin Türkiye'nin 2020 hedefi 3 milyar lira ciro, System.String[]

Daikin Türkiye, 2020'de 3 milyar lira ciro hedefliyor. Şirket bu kapsamda 2 yıl içerisinde 50 milyar avroluk yatırım yapacak.

Daikin Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2019 mali yılını 2,2 milyar liralık ciroyla kapatmayı bekleyen şirket, yeni yıl için 3 milyar TL ciro hedefi belirledi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Türkiye'deki fabrika ve Ar-Ge merkezi için yatırımlarını sürdürdüklerini ve 2 yıl içinde 50 milyon avroluk yatırım yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Önder, "Daikin; Türkiye, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri için, pazarın ihtiyacına göre yeni ürün üretimleri yaparak ve elini daha da güçlendirerek sektörün lideri olmaya devam edecek." ifadesini kullandı. Bu süreçte satış sonrası ve servis hizmetlerinin en az üretim kalitesi kadar önem taşıdığını vurgulayan Önder, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Derdinizi anlatacağınız bir görevliye ulaşmak için saatlerce beklenilen çağrı merkezleri, bir türlü gelmeyen ya da randevularına asla sadık kalmayan servis elemanları tüketicilerin hayatını adeta bir kabusa çeviriyor. Servis ve çağrı merkezlerindeki işleyişi en az ürünlerimizin kalitesi kadar önemseyerek bu alanda azami gayret gösteriyoruz. Tüketicilerin bu konudaki sorunlarını biliyoruz, servis ve çağrı merkezlerinin yapılanmasını bu vizyona göre organize ediyoruz. Bu alandaki yaklaşımımızı da bir reklam filmiyle anlatmayı istedik. TV kanalları ve internet mecrasına yönelik inhouse olarak hazırlanan 'iyi bir servis hizmeti ve çağrı merkezi nasıl olmalı' temalı reklam filmi, Daikin'in bakış açısını ve işleyişini yansıtıyor."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede

Son Dakika Haberleri
16:16 Bemis, savunma sanayiine yönelik 12 ürünü yerlileştiriyor
16:14 Yaş sebze ve meyve ihracatında çalışanların maske ve boneli mesaisi
16:06 Türkiye 14 ülkeye kapılarını kapattı
16:01 Turizmciler süreci en az hasarla atlatmak istiyor
15:51 Bursa Kitap Fuarı bu yıl erken kapatılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:19:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Daikin Türkiye'nin 2020 hedefi 3 milyar lira ciro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]