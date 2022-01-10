Daily Mail: İngiltere'de bir aşı karşıtı grup "savaşmak" için eğitim alıyor - Son Dakika

İngiltere'de aşı karşıtı grubun, hükümete karşı "savaş"a hazırlanmak için eski bir askerin liderliğinde eğitim aldığı iddia edildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, kendine Alpha Men Assemble (Alfa Erkekler Topluluğu) adını veren grup, aşı merkezleri, okulları ve polisi hedef alma tehdidinde bulundu.

Gazetenin bir muhabirinin, çoğunlukla orta yaşlı ve beyaz erkeklerden oluşan gruba "sızmasıyla" elde edilen ve gazete tarafından yayımlanan görüntülerde, yaklaşık 100 kişiden oluşan gruba eski asker Danny Glass tarafından Londra'ya 230 kilometre mesafedeki Stafford'da bir parkta eğitim verildiği görüldü.

Gönüllülere, "profesyonel olarak" hazırlanmak için eğitimde askeri yürüyüş ve dövüş sporları öğretildi.

Bir eğitmen, gönüllülerin, haklar ve hükümetler arasında devam eden bir "küresel savaşla savaştığını" söyledi.

Parktaki eğitim öncesi gönderilen mesajlarla "Ne söylediğinize ve kime söylediğinize dikkat edin" ifadesi kullanılarak, basına ve polise karşı uyarıda bulunuldu.

Eğitim başında parkın girişinde bir polis aracı görüldü. Bu sırada grup, yaptıklarının yasal ve şiddet içermediğini göstermek için özel çaba harcadı ancak polisin ayrılmasının ardından askeri kamuflaj giymiş eski asker Glass, yaptığı konuşmada, önce mümkün olduğunca diğer kişileri hedef alacaklarını, ardından da bunu polise kadar vardıracaklarını belirtti.

Bir grup üyesi de yeminlerinin gereğini yerine getirmedikleri için polisleri gözaltına alarak durumu tersine çevirebileceklerini söyledi.

Grubun ismi Alfa Erkekler olsa da kadın üyelerinin de bulunduğu görüldü. Bunlar arasında yer alan bir kadın, "Aşı merkezlerini, okulları, okul müdürlerini, kolejleri, belediye başkanlarını, polisi, halk sağlığı yöneticilerini hedef almalıyız. Hiçbirimiz bu lanet aşıyı olmayacağız, ailelerimiz de olmayacak." dedi. Kadının, "hedef alma" ifadesiyle neyi kastettiği belirtilmedi.

Grubun 7 binden fazla üyesi olan Telegram hesabından da zaman zaman gösteri düzenleyen ılımlı aşı karşıtlarıyla alay etmeleri dikkati çekti. Haberlerin ardından paylaşılan mesajların birinde grubun şiddet yanlısı olmadığı belirtilse de bazı üyelerin tersi yönde ifadeler kullandığı görüldü.