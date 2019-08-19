Son Dakika Haberleri: Daily Telegraph: Sosyal medya çocukları daha fevri davranmaya itiyor
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Daily Telegraph: Sosyal medya çocukları daha fevri davranmaya itiyor

1 saat önce

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Kanada'da yapılan bir araştırmanın sosyal medyanın çocukları daha fevri davranmaya ittiğini ortaya çıkardığını yazdı.

Daily Telegraph: Sosyal medya çocukları daha fevri davranmaya itiyor, System.String[]

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Kanada'da yapılan bir araştırmanın sosyal medyanın çocukları daha fevri davranmaya ittiğini ortaya çıkardığını yazdı. Araştırmaya göre, sosyal medyanın aşırı kullanımı çocuklarda yeme bozuklukları, hatta uyuşturucu kullanmayı deneme ihtimalini artırıyor.

Daily Telegraph'daki haberde, bilim insanlarının sosyal medyanın gereğinden fazla kullanılmasının, çocukların sık sık daha kötü kararlar vermelerine yol açtığı, bunun da hayatlarının geri kalanında onları etkileyeceği uyarısında bulundukları belirtiliyor.

Bilim insanları çocukların Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram ve SnapChat'i dozunda kullanmaları gerektiğini vurguluyor. Zamanlarının önemli bölümünü ekrana bakarak geçiren çocukların uyku sorunu çekeceklerinin de altını çiziyorlar.

Ottawa Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Michelle Guerrero başkanlığında bir ekip araştırma kapsamında 8-11 yaş arası 4500'den fazla çocuğu analiz etmiş.

Araştırmada, akıllı telefonlarını günde 2 saatten fazla kullanan ve 9 saatten az uyuyan çocukların daha fevri davrandıkları belirlenmiş.

Bilim insanları 5-17 yaş arasındakilerin günde en az 1 saat egzersiz yapmaları, ekran karşısında en fazla 2 saat geçirmeleri ve her gece kesintisiz en az 9 saat uyumaları gerektiği görüşünde. Ebeveynlere, çocukları için tavsiyeleri de bu yönde.

'Fevri davranış, çok sayıda akıl sağlığı sorununun nedenidir'

Doktor Michelle Guerrero araştırmayla ilgili şu yorumu yapmış:

"Fevri davranış, çok sayıda akıl sağlığı sorununun nedenidir. Bu sorunlardan bazıları yeme bozuklukları, saplantı düzeyindeki davranışlar ve madde bağımlılığıdır.

"Çocuklar tavsiyelerimize uyarlarsa muhtemelen kendileri için daha iyi karar vereceklerdir."

Kanada, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı
Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı Dünyaca ünlü model Heidi Klum, göğüs dekolteli pozunu paylaştı Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 07:21:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Daily Telegraph: Sosyal medya çocukları daha fevri davranmaya itiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]