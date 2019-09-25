Son Dakika Haberleri: Daimler'e 870 milyon euroluk ceza
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Daimler'e 870 milyon euroluk ceza

24 dakika önce

CARMEDYA.COM – Daimler, dizel emisyonu ile ilgili verileri manipüle ettiği gerekçesiyle 870 milyon euro ceza aldı. Almanya’nın Stuttgart Savcılığı tarafından kesilen cezanın gerekçesi olarak, Daimler şirketinin araç sertifikasyonu ile ilgili biriminin 2008 yılından bu yana denetleme görevini ağır şekilde ihmal etmesi gösterildi. Savcılık araştırmasında 684 bin araçta, nitrojen oksit emisyon regülatörünün doğru şekilde çalışmadığı tespit...The post Daimler’e 870 milyon euroluk ceza appeared first on Carmedya.

Daimler'e 870 milyon euroluk ceza, System.String[]

CARMEDYA.COM - Daimler, dizel emisyonu ile ilgili verileri manipüle ettiği gerekçesiyle 870 milyon euro ceza aldı.



Almanya'nın Stuttgart Savcılığı tarafından kesilen cezanın gerekçesi olarak, Daimler şirketinin araç sertifikasyonu ile ilgili biriminin 2008 yılından bu yana denetleme görevini ağır şekilde ihmal etmesi gösterildi.


Savcılık araştırmasında 684 bin araçta, nitrojen oksit emisyon regülatörünün doğru şekilde çalışmadığı tespit edildi. Savcılık bu araçların geri çağırılmasını ise kanıt olarak gösterdi.


Bu ceza, Volkswagen Grup ile başlayan dizel skandalının Alman otomotiv sanayisindeki en yeni halkası oldu.


Diğer yandan Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess ve Başkan Hans Dieter Proetch de, pazar manipülasyonu yaptıkları suçlamasıyla karşı karşıya. Eski CEO Martin Winterkorn ise dizel skandalının ardından görevinden alınmış ve tutuklanmıştı.


Tüm bunlarla birlikte Almanya'da daha önce de yine Stuttgart Sacılığı tarafından Volkswagen Grup bünyesindeki Audi ve Porsche'ye de ceza kesilmiş, Porsche 535 milyon euro ceza alırken, tedarikçisi Bosch ise 90 milyon euro cezaya çarptırılmıştı.


Daimler'in aldığı para cezasının altı hafta içerisinde şirketin bulunduğu Stuttgart kentinin bağlı olduğu Baden Württemberg eyaletine yatırılması gerekiyor.


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Volkswagen, Almanya, CEO, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:54 
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