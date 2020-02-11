Daimler'in 2019'daki karı yüzde 64,4 düşerek 2,7 milyar avroya geriledi - Son Dakika
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Daimler'in 2019'daki karı yüzde 64,4 düşerek 2,7 milyar avroya geriledi

7 saat önce

Alman otomotiv üreticisi Daimler AG Grubu'nun karı, 2019'da önceki yıla göre yüzde 64,4 düşerek 2,7 milyar avroya geriledi.

Daimler'in 2019'daki karı yüzde 64,4 düşerek 2,7 milyar avroya geriledi, System.String[]

Alman otomotiv üreticisi Daimler AG Grubu'nun karı, 2019'da önceki yıla göre yüzde 64,4 düşerek 2,7 milyar avroya geriledi.

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'ta olan Daimler AG Grubu, 2019 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2018'de 7,58 milyar avro net kar elde eden Daimler'in karı, geçen yıl 2,71 milyar avro oldu. Şirketin karı, 2018'e göre yüzde 64,4 düştü.

Daimler'in bilançosu; dizel emisyon skandallarındaki yasal zorunluluklar, elektrikli araçlara yönelik yüksek yatırımlar, hatalı Takata hava yastıklarının geri çağrılmasına yönelik masraflar ve üretimle ilgili maliyetlerin şirketin gelirlerini baskılamasından etkilendi.

Hisse başına kazanç, 2019'da 6,78 avrodan 2,2 avroya geriledi. Grup gelirleri ise önceki yıla göre yüzde 3 artarak 172,7 milyar avroya yükseldi. Daimler'in faiz ve vergi öncesi 2019 karının da 11,1 milyar avrodan 4,3 milyar avroya düşmesi dikkati çekti. Tüm birimlerdeki toplam Daimler AG satışları, 3,35 milyon araçtan 3,34 milyon araca geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, finansal sonuçlardan memnun kalmadıklarını belirterek, şirketin, maliyetleri düşürme ve kazançlarını artırma için doğru yolda olduğunu kaydetti.

Mercedes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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